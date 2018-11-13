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Ulus İlk Meclis Anadolu İmam Hatip Lisesi göz kamaştırıyor

Türkiye'de 4 ildeki Güzel Sanatlar İmam Hatip Lisesi'nden biri olan Ankara Ulus İlk Meclis Anadolu İmam Hatip Lisesi, bu yıl öğrenci kabul etmeye başladı.

13 Kasım 2018 Salı 09:23
Ulus İlk Meclis Anadolu İmam Hatip Lisesi göz kamaştırıyor

Resul Ekrem Şahan  Ankara

Son yıllarda İmam Hatip Liselerine ilgi artarken, biri Ankara’da olmak üzere Türkiye’de 4 ilde bulunan Güzel Sanatlar İmam Hatip Lisesi kendi alanında farklı bir okul olarak dikkat çekiyor. Bu yıl öğrenci kabul etmeye başlayan Ulus İlk Meclis Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine meslek derslerinin yanı sıra güzel sanatlar eğitimi de veriliyor.

Külliye’de konser ve sergi gerçekleştirmek istiyorlar

Akit’i okulda ağırlayarak bilgi veren Ulus İlk Meclis Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı Hasan Özer, “Okulumuz Türkiye’de 4 tane örneği olan bir okul. Güzel sanatlar programı uyguluyoruz. Geleneksel el sanatları ve geleneksel türk müziği dersleri veriliyor. Okulumuza öğrencileri yetenek sınavı ile kabul ediyoruz. Bu yıl öğrenci kabul etmeye başladık ve şu anda musiki ve hüsn-ü hat dersi olmak üzere toplamda 19 öğrencimiz var. Bu yıl ilk senemiz olduğu için kendimizi duyurma noktasında biraz sıkıntı çekiyoruz.

Bunun yanı sıra veliler, hâlâ çocuklarını akademik olarak yönlendirmek istiyorlar. Çocuk yetenekli burayı kazanıyor. Ama benim çocuğum doktor olsun v.b alanları istedikleri için ikna etmede biraz sıkıntı yaşıyoruz. Ama okulumuza gelen çocuklar olabildiğince mutlu çünkü hem imam hatip programını uyguluyoruz, hem de aynı zamanda kendi yeteneğini geliştirebileceği dersler görüyor” diye konuştu ve şöyle devam etti: “Öğrencilerimizin hedefi yıl sonunda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir konser vermek. Diğer öğrencilerimiz de sergi açmak istiyorlar. Tabiki ortaya koydukları eserlerden birini Külliye’ye hediye etmek de isterler. Amacımız yıl sonunda inşallah Külliye’de konser ve sergi gerçekleştirmek.

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 09:23
  1. Ankara
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  6. Akit
  7. Ulus İlk Meclis Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı Hasan Özer
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