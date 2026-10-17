Ulukışla'da şiir ve edebiyat şöleni, Şekerpınarı'nda şairler buluştu

NİĞDE - AKİT

Niğde’nin Ulukışla ilçesi, şiir ve edebiyat dünyasını buluşturan anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Birinci Şekerpınarı Şiir Günleri, tarihî Öküz Mehmet Paşa Külliyesi’nde gerçekleştirildi.

Niğde Valisi Nedim Akmeşe, Ulukışla Kaymakamı Barış Kalkan, Belediye Başkanı Ali Uğurlu, il ve ilçe protokolü, farklı şehirlerden gelen şairler ve çok sayıda edebiyatseverin katıldığı programda, şiirin insanları ortak duygularda buluşturan gücü vurgulandı.

Tarihî mekan 17. yüzyılın başlarında Sadrazam Damad Öküz Mehmed Paşa tarafından bir Menzil Külliyesi olarak yaptırılmış olan manevi değeri büyük Öküz Mehmet Paşa Külliyesi’nde düzenlenen etkinlik, Ulukışla’nın kültürel ve edebî zenginliklerinin tanıtılması açısından da önem taşıdı.

"VALİ AKMEŞE: “ŞEKERPINARI ŞİİR ŞÖLENİ KÖKLÜ BİR KÜLTÜR GELENEĞİNE DÖNÜŞSÜN”

Niğde Valisi Nedim Akmeşe, Ulukışla’da düzenlenen 1. Şekerpınarı Şiir Şöleni’nde yaptığı konuşmada, tarihi Öküz Mehmet Paşa Külliyesi’nin kültür ve sanatla yeniden buluşmasının önemine dikkat çekti. Akmeşe, şiir şöleninin gelecek yıllarda köklü bir kültür ve sanat geleneğine dönüşmesini arzu ettiklerini belirtti.

Programda protokol üyelerine ve davetlilere hitap eden Niğde Valisi Nedim Akmeşe, tarihi külliyenin geçmişte kervanlara ve yolculara ev sahipliği yaptığını, bugün ise şairleri ve şiirseverleri ağırlamasının ayrı bir anlam taşıdığını ifade etti.

“HAN DUVARLARI'NA İLHAM VEREN TOPRAKLAR"

Türk edebiyatının önemli eserlerinden Faruk Nafiz Çamlıbel’in Han Duvarları şiirine ilham veren bu coğrafyanın edebiyat tarihindeki yerine değinen Vali Akmeşe, şiirin geçmişle bugün arasında köprü kuran güçlü bir sanat dalı olduğunu vurguladı.

Şiirin yalnızca kelimelerden ibaret olmadığını belirten Akmeşe, edebiyatın insanların duygularını, ortak hafızasını ve kültürel değerlerini gelecek nesillere aktardığını dile getirdi.

“GENÇLERİMİZİN ŞİİRLE VE EDEBİYATLA BULUŞMASINI ÖNEMSİYORUZ”

Gençlerin şiir, edebiyat ve Türkçenin zenginlikleriyle buluşmasının önemine dikkat çeken Vali Akmeşe, kendi dilini, tarihini ve kültürünü tanıyan nesillerin ülkenin geleceğine daha güçlü katkılar sunacağına inandıklarını kaydetti.

Yusuf Has Hacip’in “Yurdu kılıçla alırsınız, kalemle tutarsınız.” sözünü de hatırlatan Akmeşe, bir milletin gücünün yalnızca maddi imkânlarıyla değil; tarihi, kültürü, sanatı ve yetiştirdiği değerlerle de ölçüldüğünü ifade etti.

“ULUKIŞLA BİR KÜLTÜR DURAĞI OLSUN”

Ulukışla’nın tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra kültür ve sanat etkinlikleriyle de adından söz ettirmesini, bir zamanlar kervanların uğrak noktası olan ilçenin bundan sonra da şairlerin, sanatçıların ve edebiyatseverlerin buluştuğu önemli bir kültür durağı hâline gelmesini arzu ettiklerini söyledi.