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Gündem Uludere Barajı iddiası üzerine açıklama yapıldı
Gündem

Uludere Barajı iddiası üzerine açıklama yapıldı

Şırnak Valiliği, Uludere ilçesinde bulunan barajlar ile ilgili internet ve sosyal medya üzerinden çıkan haberlerin asılsız olduğunu duyurdu.

Yeniakit Publisher
2023-02-25 22:44:00 -
Uludere Barajı iddiası üzerine açıklama yapıldı

Şırnak Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Son günlerde internet ve sosyal medya üzerinden Şırnak Uludere Barajı ile ilgili iddialarda bulunulmaktadır. Uludere Barajı dahil tüm barajlarımızın durumunun anlık takip edildiği ve söz konusu iddiaların asılsız olduğu, kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

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