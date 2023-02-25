Uludere Barajı iddiası üzerine açıklama yapıldı
Şırnak Valiliği, Uludere ilçesinde bulunan barajlar ile ilgili internet ve sosyal medya üzerinden çıkan haberlerin asılsız olduğunu duyurdu.
Şırnak Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Son günlerde internet ve sosyal medya üzerinden Şırnak Uludere Barajı ile ilgili iddialarda bulunulmaktadır. Uludere Barajı dahil tüm barajlarımızın durumunun anlık takip edildiği ve söz konusu iddiaların asılsız olduğu, kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.
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Skandal iddia deprem sonrasında gündem oldu! Deprem bölgesindeki barajların durumu yakından izleniyor
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