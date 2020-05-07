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Uludağ’daki hayvanlar "aç kalmasın" diye öyle engelleri aşıyor ki

Bursa’da yaşayan 3 arkadaş Uludağ’daki hayvanlar "aç kalmasın" diye aşılması zor engelleri 4x4 araçlarıyla aşıp ayı, çakal, geyik gibi hayvanlara yem götürüyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-07 11:04:22 -
Uludağ’daki hayvanlar "aç kalmasın" diye öyle engelleri aşıyor ki

Bursa’da yaşayan 3 arkadaş Uludağ’daki hayvanlar "aç kalmasın" diye aşılması zor engelleri 4x4 araçlarıyla aşıp ayı, çakal, geyik gibi hayvanlara yem götürüyor.


"Hayvanlar açlıktan ölmesin" diye mücadele veren 3 arkadaş off-road araçlarıyla ulaşılması zor arazilere ulaşarak dağdaki hayvanları besliyor. Herkesin ulaşabildiği yerlere değil kimsenin ulaşamadığı yerlere ulaşan 3 arkadaş en zorlu yolları off-road araçlarıyla aşıp dağdaki çeşitli hayvanlara yem mama, ekmek ve et bırakıyor.


Bu zamana kadar dağdaki hayvanlara 1 ton 500 kilo yem bırakan 3 arkadaş 2 günde bir dağdaki hayvanları beslemek için zorlu engelleri bin bir zorlukla aşıyor. Kimi zaman çamurlu yollarda kalan 3 arkadaş araçlarındaki vinçle kendilerini çekerek kurtarıyor. Hayvanlara yem götüren Ali Koçak, Ali Eren Soluk ve Fatih Çelik, 2 günde bir yaşadıkları zorlu yolculukları şu ifadelerle anlattı, "Biz herkesin ulaştığı değil kimsenin ulaşamadığı hayvanları beslemek için mücadele veriyoruz. Yanımıza ekmek, yem, kemik, et ve mama alıp yola çıkıyoruz. Her tür hayvan için yem bırakıyoruz. Kuşlar, kurtlar, ayılar ve köpekler için aklınıza ne tür hayvan gelirse onlar için dağa yemek bırakıyoruz. Buna da arazi aracımız var onunla yapıyoruz. Zorlu çamurlu yolları arazi aracımızla aşıp kimsenin gitmediği noktadaki hayvanlara ulaşıyoruz. Amacımız hiç bir hayvan açlıktan ölmesin bu işten büyük keyif alıyoruz"

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