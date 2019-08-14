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Uludağ’da mahsur kalan vatandaş 5 saat sonra kurtarıldı

Mangal yapmak için öğlen saatlerinde çıktıkları Uludağ eteklerinden akşam hava karardıktan sonra dönmeye çalışırken dengesini kaybedip düştükten sonra ayağından yaralanan şahsı, arama kurtarma ekipleri 5 saatlik operasyonun ardından kurtardı.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 07:20
Uludağ’da mahsur kalan vatandaş 5 saat sonra kurtarıldı

Mangal yapmak için öğlen saatlerinde çıktıkları Uludağ eteklerinden akşam hava karardıktan sonra dönmeye çalışırken dengesini kaybedip düştükten sonra ayağından yaralanan şahsı, arama kurtarma ekipleri 5 saatlik operasyonun ardından kurtardı. Donmak üzereyken kurtarılam şahıs, üşümemek için kendini otlara sararak kurtarılmayı bekledi. Ekiplerin Bursa manzaralı Uludağ eteklerinde ki zorlu kurtarma operasyonu anbean kameralarla kayıt altına alındı.


Olay, Bursa Uludağ eteklerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aşkın Yüksel(49) ve Rıdvan Hasanoğlu(52) adlı iki arkadaş öğle saatlerinde Zeyniler Mahallesinden Uludağ eteklerine mangal yapmak için tırmandı. Mangalın ardından şehir merkezine inmek için yaya olarak harekete geçti. Bir süre şehir merkezine inen 2 arkadaştan Aşkın Yüksel, dengesini kaybederek kayalık alanda düştü. Düşmenin etkisiyle ayağından yaralan Yüksel, ayağa kalkamayınca durum polis ekiplerine bildirilerek yardım istendi. Olayın polis ekiplerine bildirilmesinin ardından arama kurtarma ekiplerine haber verilerek Uludağ’da mahsur kalan iki arkadaşı kurtarmak için operasyon düğmesine basıldı. Yaralı iki arkadaşın telefonla konumunun tespit edilmesi üzerine tarihi Zeyniler Köyüne AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 20 kişilik ekip ormanlık alana girerek, derelerden ve yamaçlardan geçerek yaklaşık 3 kilometrelik zorlu yürüyüşün arından yaralı Aşkın Yüksel’e ulaştı. UMKE ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından kent merkezine indirilerek ambulansa kaldırıldı. Ambulans ile Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Yüksel’in sağlık durumunu iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Saatlerce ormanlık alanda mahsur kalan şahıs üşümemek için kendini otların arasına sakladı


Kurtarma ekipleri, Uludağ mahsur kalan iki arkadaşa ulaşmak için telefon ile yer tespiti yaptı. Yer tespitinin ardından harekete geçen ekipler 5 saatlik zorlu operasyonun ardından yaralı şahsa ulaştı. Ayağından sakatlanan ve saatlerce mahsur kalan Aşkın Yüksel, ekipler geldiğinde otların arasından çıktı. Yaralı şahsın gece saatlerinde beklerken çok üşüdüğü ve arkadaşının yaralı Yüksel’i ısıtmak için otların arasına soktuğu ve üstünü yapraklarla örttüğü öğrenildi.

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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 07:20
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