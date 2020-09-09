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Aktüel Uludağ'da bir kişinin öldüğü silahlı kavganın sanıkları yargılanıyor
Aktüel

Uludağ'da bir kişinin öldüğü silahlı kavganın sanıkları yargılanıyor

Yeniakit Publisher
2020-09-09 15:37:33 -
Uludağ'da bir kişinin öldüğü silahlı kavganın sanıkları yargılanıyor

BURSA (AA) - Uludağ'da geçen yıl şubat ayında iki grup arasında çıkan ve bir kişinin ölümüyle sonuçlanan kavgayla ilgili biri tutuklu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa 15. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmaya tutuklu sanık Mustafa Sancar, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

Olayda vurularak yaralanan Hikmet S, Uludağ'da kar motoru kiralama işi yaptığını, olay günü akşam 8 buçuk gibi iş yerini kapattıktan sonra Bursa'ya geldiğini anlattı.

Saat 21.30 gibi telefonunun çaldığını ve arayan arkadaşının dağda kavga olduğunu söylediğini belirten Hikmet S, şöyle konuştu:

"Kavga eden bu gruplar için daha önce de arabuluculuk yapıp barıştırmıştım. Yine arabuluculuk yapmak için Uludağ’a çıktık. Oraya gittiğimizde Yahya hocanın güvenlik görevlileriyle kavga ettiğini söylediler. İki grup birbirinin üzerine yürüyünce 'kavga etmeyin' diye önlerine geçtim. Bağırdığım sırada vuruldum. Beni Mustafa Sancar vurdu. Olayla ve karşı taraftaki grupla alakam yoktur. Şikayetçiyim."

Vefat eden kişi ya da Hikmet S. ile husumeti olmadığını dile getiren sanık Mustafa Sancar da "Hedef gözeterek hareket etmedim. Jandarmaya da mukavemette bulunmadım. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Olay günü Uludağ'da görev yapan ve olaya müdahale eden 3 jandarma görevlisi de duruşmada tanık olarak dinlendi.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.

- Olay

Uludağ 1. Oteller Bölgesi'ndeki bir otelin önünde, 11 Şubat 2019'da kış festivalinin güvenlik görevlileri ile kayak kiralama işi yapan esnaf arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, silahla vurulan 19 yaşındaki Yusuf Kösedağ hayatını kaybetmişti.

Gözaltına alınan 17 şüpheliden Mustafa Sancar tutuklanmış, 4'ü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Diğer zanlılar ise salıverilmişti.

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