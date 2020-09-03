Uludağ İhracatçı Birlikleri geçen ay 1,65 milyar dolarlık ihracat yaptı

BURSA (AA) - Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB), ağustos ayında 1 milyar 654 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, UİB'in geriye dönük 12 aylık ihracat tutarı 26 milyar 234 milyon 911 bin dolar oldu.

UİB bünyesindeki Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinin aynı dönemdeki dış satımı 1 milyar 313 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Geçen ay, Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği 78 milyon 241 bin, Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği ise 69 milyon 523 bin dolar dış satım yaptı.

Ağustosta, Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği 16 milyon 76 bin, Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği de 11 milyon 753 bin dolarlık ihracata imza attı.

Öte yandan, UİB üzerinden ihracat kaydı yapılan ve "diğer" başlığı altında listelenen sektörlerin ağustos ayı ihracatının 164,7 milyon dolar olduğu belirlendi.