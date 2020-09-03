  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Uludağ İhracatçı Birlikleri geçen ay 1,65 milyar dolarlık ihracat yaptı
Ekonomi

Uludağ İhracatçı Birlikleri geçen ay 1,65 milyar dolarlık ihracat yaptı

Yeniakit Publisher
2020-09-03 13:09:02 -
Uludağ İhracatçı Birlikleri geçen ay 1,65 milyar dolarlık ihracat yaptı

BURSA (AA) - Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB), ağustos ayında 1 milyar 654 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, UİB'in geriye dönük 12 aylık ihracat tutarı 26 milyar 234 milyon 911 bin dolar oldu.

UİB bünyesindeki Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinin aynı dönemdeki dış satımı 1 milyar 313 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Geçen ay, Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği 78 milyon 241 bin, Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği ise 69 milyon 523 bin dolar dış satım yaptı.

Ağustosta, Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği 16 milyon 76 bin, Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği de 11 milyon 753 bin dolarlık ihracata imza attı.

Öte yandan, UİB üzerinden ihracat kaydı yapılan ve "diğer" başlığı altında listelenen sektörlerin ağustos ayı ihracatının 164,7 milyon dolar olduğu belirlendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Banu Alkan’dan dikkat çeken sözler: Erdoğan şoke etti
Medya

Banu Alkan’dan dikkat çeken sözler: Erdoğan şoke etti

Banu Alkan, Türkiye'nin Karadeniz'deki doğalgaz keşfine ilişkin açıklamalarda bulundu. Alkan, keşfin ardından Erdoğan'ın bütün dünya liderle..
‘Tsunamiye hazır olun’ diyerek uyardı! 'Altın alacaklar bu habere dikkat'
Ekonomi

‘Tsunamiye hazır olun’ diyerek uyardı! 'Altın alacaklar bu habere dikkat'

Altın fiyatlarına ilişkin uzmanlardan peş peşe uyarılar geliyor. Ekonomistler euro-dolar kurunun 1,20 puanın üzerine çıkması halinde altın f..
Kangal köpekleri yavrularını neden yer? İşte cevabı
Yaşam

Kangal köpekleri yavrularını neden yer? İşte cevabı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı Doçent Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Koçkaya, dişi kangal köpeklerini..
Satılık 2017 model Renault Clio
Satılık 2017 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı