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Aktüel Ulubey Kanyonları'nda sıcak hava balonu test edildi
Aktüel

Ulubey Kanyonları'nda sıcak hava balonu test edildi

Yeniakit Publisher
2020-09-06 15:22:49 -
Ulubey Kanyonları'nda sıcak hava balonu test edildi

UŞAK (AA) - Uşak'a sıcak hava balonu turizmi kazandırılması çalışmaları kapsamında Ulubey Kanyonları'nda ilk kez sıcak hava balonu uçuşu yapıldı.

Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, sıcak hava balonu turizminin bölgeye kazandırılması amacıyla çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Kapadokya Üniversitesi ile Ulubey Belediyesi arasında yürütülen iş birliği kapsamında, bu sabah test uçuşu yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uşak Valisi Funda Kocabıyık, rüzgar yönü ve uçuş süresi gibi çeşitli testlerin yapıldığı uçuşla ilgili düzenlenecek raporun ardından gerekli çalışmalara başlayacaklarını bildirdi.

Kocabıyık, "Çalışmalarından dolayı Kapadokya Üniversitesi Sıcak Hava Balonu ve Hava Gemisi Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Eyüp Atioğlu ile Uçuşa Elverişlilik ve Bakım Müdürü Halil İbrahim Eroğlu'na teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verildi.

- "İlk izlenim, balon uçuşuna elverişli"

Öte yandan Ulubey Belediye Başkanı Veli Koçlu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kanyonların dünya turizmine açılması için çalışmaları sürdürdüklerini belirterek, "İlk izlenimler sonucunda kanyonlarımızın balon uçuşlarına elverişli olduğu tespit edildi. İlerleyen süreçte sıcak hava balon uçuşlarını ilçemize inşallah kazandıracağız. Bu süreçte destek olan AK Parti Uşak milletvekilleri Mehmet Altay ile İsmail Güneş'e ve Kapadokya Üniversitesine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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