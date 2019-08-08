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"Ülkücü kardeşlerimi aramıza bir kez daha çağırıyorum"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: (2)- "(İYİ Partililere yönelik çağrısı) Yaptığım çağrıya küstahça ve kahkahayla cevap verenler, günü geldiğinde son gülenin iyi güleceğini ağlayarak, rezil rüsva olarak öğreneceklerdir"- "Ülkücü kardeşlerimi aramıza bir kez daha çağırıyorum. İP'te hayır, huzur, gelecek olmadığını ifade ediyorum. Kullanılıp kenara bırakılan kardeşlerimi kucaklamaya hazır olduğumuzu bu vesileyle bir kez daha açıklıyorum. Onlar bizim için İYİ'dir, diğerleri ise sadece İP'siz, sapsızdır"

08 Ağustos 2019 Perşembe 15:58
"Ülkücü kardeşlerimi aramıza bir kez daha çağırıyorum"

ANKARA (AA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Partililere yönelik çağrısıyla alakalı, "Yaptığım çağrıya küstahça ve kahkahayla cevap verenler, günü geldiğinde son gülenin iyi güleceğini ağlayarak, rezil rüsva olarak öğreneceklerdir." dedi.

Bahçeli, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

1 Ağustos'ta tarihi bir çağrıda bulunduğunu belirten Bahçeli, MHP'den İYİ Parti'ye katılanları birliğe, beraberliğe ve kucaklaşmaya davet ettiğini, gönlü ve yüreği kendileriyle beraber olanların yuvaya dönmelerini temenni ettiğini hatırlattı.

"Hamdolsun bu çağrı ve davetim geniş yankı uyandırdı.Yaptığım çağrıya küstahça ve kahkahayla cevap verenler günü geldiğinde son gülenin iyi güleceğini ağlayarak, rezil rüsva olarak öğreneceklerdir." diyen Bahçeli, İYİ Parti'de milliyetçi ve ülkücülerin yeri olmadığını söyledi.

Bahçeli, İYİ Parti'nin kozmopolit, icazetli, fikirsiz, hedefsiz, sadece MHP'den intikam almak üzere kurulmuş hastalıklı siyasi bünye olduğunu ifade ederek, "Ülküsü olanın, ülkücüyüm diyenin İP'te işi olamaz.Türk ve Türkiye sevdası olanların fitne-fesatla yolu kesişmez." diye konuştu.

İYİ Parti'yi "zaman kaybı, ayıplı, arızalı, sakıncalı, Kandil ve Pensilvanya'nın ileri karakolu" olarak nitelendiren Bahçeli, bu partinin başkanının ülkücülere "haydut" dediğini ve bunun kokuşmuşluk olduğunu bildirdi.

"Bununla birlikte ülkücüye haydut demek şerefsizliktir. İş birliği yaptığı teröristlere 'haydut' diyemeyen, FETÖ ve PKK'ya ses çıkaramayan, bunun yerine ülkücülere ahlaksızca saldıran kimliksiz ve dönekler zamanı geldiğinde bu millete hesap vereceklerdir." ifadesini kullanan Bahçeli, MHP ve Ülkü Ocakları'ndan haysiyet abidesi, ahlak ve adamlık şahanesi dava insanları, vatan ve millet sevdalısı şahsiyet anıtları yetiştiğini vurguladı.

Ülkücünün, zamanı ve zemini Türk-İslam ülküsüyle kavrayan, hadiseleri, gelişmeleri, geleceği dün bugün ölçeğinde cem edip fikir, eylem, ahlak ve inançlarıyla kuşatan iffet, itibar ve iftihar zirvesi olduğuna dikkati çeken Bahçeli, şöyle konuştu:

"Bu gerçeği bilip görmesine rağmen çarpıtan kim varsa iki cihanda da hasmımızdır.Onlardan hem bu dünyada hem de Mahkemeyi Kübra'da davacı olduğumuzu tekraren muhataplarına duyuruyorum.Geleceğin ilk günü, geçmişin karanlığına ilave edilen bir zillet anıdır.Ülkücü kardeşlerimi aramıza bir kez daha çağırıyorum.İP'te hayır, huzur, gelecek olmadığını ifade ediyorum.Kullanılıp kenara bırakılan kardeşlerimi kucaklamaya hazır olduğumuzu bu vesileyle bir kez daha açıklıyorum.Onlar bizim için İYİ'dir, diğerleri ise sadece İP'siz, sapsızdır."

Bahçeli, konuşmasının sonunda Türk-İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutladığını kaydetti.

- Soruları cevaplandırdı

Bahçeli, açıklamanın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Suriye'nin kuzeyinde kurulması planlanan güvenli bölgeyle ilgili "Güvenli bölgenin kontrolünün Türkiye'de olması gerektiğini vurguladınız ama mutabakatın ardından yapılan açıklamada güvenli bölgenin tesisi, koordinasyonu ve yönetiminin Türkiye ve ABD tarafından ortak yürütüleceği belirtildi. Bu durumu nasıl değerlendirirsiniz?" şeklindeki soruya, "Merkezi yönden yönetilmesinin mahsurlu bir tarafı yok. Ancak güvenli bölgenin birinci derece sorumlusu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir." yanıtını verdi.

Bahçeli, "Yine bir Çekiş Güç tecrübesi yaşanabilir mi? Böyle bir endişe söz konusu olabilir mi?" sorusunu da "Olacağını zannetmiyorum." diyerek cevapladı.

Devlet Bahçeli, "Yılların tecrübesi Türkiye Cumhuriyeti'nde artık hamur haline gelmiştir. Tecrübe, birikim yüksektir. Uluslararası tanınma kabiliyeti artmıştır. Dostu, düşmanı bütün hatlarıyla bilen bir Türkiye vardır. Endişe edilecek bir durum yoktur." şeklinde konuştu.

- "104'üncü parti olur"

Bir gazetecinin, eski bakanlardan Ali Babacan'ın, partileşme sürecine girildiğini açıkladığını ifade ederek, bunu nasıl değerlendirdiğini sorması üzerine Bahçeli, "Allah hayırlı uğurlu etsin. 104'üncü parti olur." dedi.

Bürokrasi ve belediyelerde çift maaş ve eş-dost-akraba atamalarıyla ilgili haberler çıktığı hatırlatılarak ve CHP'nin siyasi-etik kanun teklifinin TBMM'ye sunulduğu belirtilerek bu konudaki tavırlarının ne olacağı da sorulan Bahçeli, "Bu anlayışa sahip belediyelerin siyasi kurumu Meclise etik tasarısı getirmemelidir. Getirirse 'rezil tasarısı' haline dönüşür." ifadelerini kullandı.

(Bitti)

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 15:58
  1. Devlet Bahçeli
  2. ip
  3. İyi Parti
  4. MHP

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