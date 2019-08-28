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Ülkü Ocaklı gençler Kazdağları’nda

Balıkesir Ülkü Ocakları, Edremit ilçesine bağlı Hanlar ve Çınarlı Mevkiin’de istişare kampı gerçekleştirdi.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 14:52
Ülkü Ocaklı gençler Kazdağları’nda

Balıkesir Ülkü Ocakları, Edremit ilçesine bağlı Hanlar ve Çınarlı Mevkiin’de istişare kampı gerçekleştirdi. Kamp alanı bölgesinde eski Türk yaşamına atıfta bulunan Ülkü Ocakları mensupları alanda bir Yörük Çadırı kurdu.


Ülkücü gençlerin istişare toplantısının birinci günündeÜlkü Ocakları Balıkesir İl Başkanı Halil Görmen, Prof. Dr. Mustafa Özsarı ve beraberindeki teşkilat mensupları Hanlar bölgesinde 14 Km. doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. Yürüyüşün ardından, kamp alanı çevresinde ‘’Çevrecilik Milliyetçiliktir’’ sloganı altında çevre temizliği yapan Ülkü Ocakları Balıkesir genelinde büyük bir ses getirdi. Program devamında ikinci günü Prof. Dr. Mustafa Özsarı, üçüncü günüProf. Dr. Abdullah Soykan kurulanYörük çadırında teşkilat mensuplarına‘’İda’danKaz Dağlarına, Kaz Dağları’nın Mitolojisi’’ve ‘’ Kaz Dağlarının Jeolojik Yapısı’’ konulu seminerlerini verdiler. Programın devamında Ocak Başkanı Halil Görmen ve beraberindeki teşkilat mensupları Ülkü Ocakları Genel Başkanı Dr. Sinan Ateş adına Kaz Dağları’nda temsili ağaç dikimini gerçekleştirdiler. Program boyunca yer yer halat çekme ve çuval yarışı gibi geleneksel Türk oyunları oynayan katılımcıların keyifli bir atmosfer içerisinde vakit geçirdiler.


Balıkesir Ülkü Ocakları Başkanı Halil Görmen; Balıkesir Ülkü Ocakları olarak 3 gün boyunca İlçe Ocaklarında katılımıyla gerçekleştirilen kampla ilgili olarak; “Milletimizin teminatı olan Ülkücü genç kardeşlerimizle beraber katılım sağladığımız bu güzel kampta yapılan spor ve kültür faaliyetleriyle gençlerimizin hem çevrelerine duyarlı hemkültürlerine sahip çıkan hem deyaşadığı coğrafyanın kültürüne hakim birer bireyler olarak yetişmeleri noktasında çeşitli faaliyetlerde bulunduk. Yapılan bu spor ve kültür faaliyetlerinin çeşitli ilçelerimizden gelen kardeşlerimizin birbirleriyle kaynaşmaları ve şuurlu bir şekilde yetişmeleri adına ruhsal ve fiziksel gelişmelerine katkı sağlamasına azmi özeni gösterdik. Yapılan bu çalışmaların faydalarını yerinde görerek gelecek dönemlerle ilgili olarak aynı tarzda kaynaşma, dayanışma ve şuurlu bir nesil yetiştirme noktasında daha güzel ve büyük organizasyonlar yapma kararını aldık” dedi.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 14:52
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