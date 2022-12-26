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Dünya Ülkeyi yasa boğan olay! Askeri helikopter düştü: Kurtulan olmadı
Dünya

Ülkeyi yasa boğan olay! Askeri helikopter düştü: Kurtulan olmadı

Nijer’in başkenti Niamey’de eğitim uçuşundan dönerken iniş yaptığı sırada askeri helikopterin düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-12-26 18:57:00 - 2022-12-26 19:01:26
Ülkeyi yasa boğan olay! Askeri helikopter düştü: Kurtulan olmadı

Nijer’in başkenti Niamey’de iniş yaptığı sırada askeri helikopterin düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Nijer’de askeri helikopter düştü. Nijer Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Mi-17 tipi helikopterin başkent Niamey’de bulunan Niamey Havaalanı'na iniş yaptığı sırada düştüğü belirterek, kazada 1’i eğitmen olmak üzere toplam 3 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Eğitim uçuşundan dönerken düştü

Açıklamada, helikopterin rutin bir eğitim uçuşundan döndüğü belirtilerek, kaza sonrası çıkan yangının helikopterdeki mürettebata ulaşılmasına engel olduğu aktarıldı.

Kazanın nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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