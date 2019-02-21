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Ülkeyi sarsan yangın faciası: En az 69 ölü

Bangladeş'te tarihi binaların olduğu bölgede çıkan yangında en az 69 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

21 Şubat 2019 Perşembe 08:57
Ülkeyi sarsan yangın faciası: En az 69 ölü

Bangladeş'in başkenti Dakka'da tarihi binaların bulunduğu bölgede çıkan yangında en az 69 kişi hayatını kaybettiği bildirildi.

İtfaiye Genel Müdürü Ali Ahmed, şehrin Eski Dakka adı verilen bölgesindeki Chawkbazar muhitinde gece saatlerinde bir binada başlayan yangının, depolarında kimyasal ve plastik bulunan diğer binalara sıçrayarak hızla yayıldığını belirtti.

En az 69 ölü

İtfaiye servisinden Mahfuz Riben, evlerin, mağazaların ve depoların bulunduğu binaların dar sokaklarla ayrıldığı bölgede çıkan yangında en az 69 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Riben, bölgede mahsur kalan çok sayıda kişi olduğundan ve ölü sayısının artmasından endişe edildiğini ifade etti.

Yangının, 9 saat süren çalışmaların ardından büyük ölçüde kontrol altına alındığı kaydedildi.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 08:57
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