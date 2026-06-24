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Gündem İçişleri Bakanlığı DEM'li belediyeye soruşturma izni verdi: Hamza'nın katilleri için hesap vakti
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İçişleri Bakanlığı DEM'li belediyeye soruşturma izni verdi: Hamza'nın katilleri için hesap vakti

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İçişleri Bakanlığı DEM'li belediyeye soruşturma izni verdi: Hamza'nın katilleri için hesap vakti

İçişleri Bakanlığı, Van’ın Saray ilçesinde 29 Nisan'da yaşanan ve 5 yaşındaki Hamza Özsoy’un hayatını kaybettiği, 9 yaşındaki Ayaz Özsoy’un ise yaralandığı sahipsiz köpek saldırısıyla ilgili açıklama yaptı. Bakanlığın açıklamasında, yasaya rağmen köpekleri toplama konusunda hiç bir adım atmadığı ortaya çıkan DEM Partili Saray Belediye Başkanı Davut Acar hakkında soruşturma izni verildiği duyuruldu.

İçişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından, Van’ın Saray ilçesi belediye başkanı hakkında soruşturma izni verilmesine dair basın açıklaması yaptı.

Bakanlığın açıklamasında şöyle denildi: "Van’ın Saray ilçesinde 29 Nisan 2026 tarihinde yaşanan ve 5 yaşındaki Hamza Özsoy’un hayatını kaybetmesi, 9 yaşındaki Ayaz Özsoy’un ise yaralanmasıyla sonuçlanan sahipsiz köpek saldırısına ilişkin Mülkiye Müfettişi incelemesi tamamlanmıştır. Yapılan detaylı incelemeler neticesinde; Saray Belediyesi’nin sahipsiz hayvanların toplanması, bakımı ve rehabilitasyonu konusundaki yasal yükümlülüklerini yerine getirmediği belirlenmiştir."

HİÇ BİR TOPLAMA FAALİYETİ YÜRÜTÜLMEMİŞ!

"Vatandaşlar, muhtarlar ve resmi kurumlarca yapılan çok sayıda yazılı ve sözlü başvuruya rağmen belediyenin hiçbir toplama faaliyeti yürütmediği görülmüştür. Belediyenin sahipsiz hayvanları toplamamak için öne sürdüğü 'araç bulunmadığı' yönündeki iddiasının aksine, ilgili hizmet aracının belediyeye iade edildiği resmi tutanaklarla ispatlanmıştır. İlgili tüm tarafların ifadeleri ve somut belgeler doğrultusunda yapılan değerlendirme sonucunda; yaşanan acı olayda sorumluluğu ve ihmali bulunduğu tespit edilen Saray Belediye Başkanı Davut Acar hakkında soruşturma izni verilmiştir. Bakanlığımız, vatandaşlarımızın can güvenliğini koruma ve kamu görevlilerinin sorumluluklarını eksiksiz yerine getirmesini sağlama konusundaki kararlılığını titizlikle sürdürecektir."

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Yorumlar

Mehmet

Allah'ım! Van'da iki çocuğun, sahipsiz köpek saldırısı sonucu yaşamını yitirdiği ve yaralandığı trajik olay karşısında vicdanımız dağlanmış. Bu talihsiz olayı sorumluluk sahibi bir şekilde ele almak için İçişleri Bakanlığı'nın Saray Belediye Başkanı Davut Acar hakkında soruşturma izni vermesi bize hak veriyor. Belediyenin sahipsiz hayvanlara karşı gösterdiği ihmali ve yasal yükümlülüklerini yerine getirmemesi, bu acı olayı beraberinde getirmiş. Umarım bu olay bir ders alınarak, tüm belediyelerimiz gerekli tedbirleri alarak vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlayacak adımlar atarlar.
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