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Dünya Savaşın kaybedeni Trump: İran, istediğim her şeye razı oluyor
Dünya

Savaşın kaybedeni Trump: İran, istediğim her şeye razı oluyor

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Savaşın kaybedeni Trump: İran, istediğim her şeye razı oluyor

İsrail'in gazına gelerek girdiği savaşı kaybeden ABD Başkanı Donald Trump imajını düzeltme çabalarına devam ediyor. Trump son açıklamasında "İran, istediğim her şeye razı oluyor" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçi Kongre üyeleriyle görüşmek üzere gittiği Kongre binasına girişinde basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı.

Trump, İran ile müzakerelerin iyi gittiğini söyleyerek, "İran büyük tavizler veriyor, şu an iyi gidiyoruz." ifadesini kullandı.

Daha sonra Trump, Cumhuriyetçi Kongre üyeleriyle öğle yemeği yemek ve gündemdeki konuları değerlendirmek üzere yemek salonuna gitti.

 

"İran, istediğim her şeye razı oluyor"

Trump, salondan çıkışta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Görüşmenin çok iyi geçtiğini anlatan Trump, iç politika başlıklarından akaryakıt fiyatlarına kadar birçok konuyu ele aldıklarını bildirdi.

ABD Başkanı, İran konusunda ise "İran bize gayet nazik davranıyor, istediğim her şeye razı oluyorlar ve buna mecburlar. Aksi takdirde geri dönüp yapmamız gerekeni yaparız." diye konuştu.

Trump, Fox News kanalına bugün yaptığı açıklamada, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı denetçileri İran'a zenginleştirilmiş uranyumu bulmak için girdiğinde ABD'li denetçilerin de onlara eşlik edeceğini belirtmişti.

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