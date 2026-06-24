Kaporta ustası ölümden döndü! Kriko faciaya neden oluyordu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde bir oto kaporta dükkanında tamir için krikoyla kaldırılan otomobilin altında kalan kaporta ustası Kadir U. yaralandı. Vücudunda kırıklar tespit edilen usta, ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
Kaza, bugün öğle saatlerinde Abdurrahman Paşa Caddesi üzerinde bulunan bir oto kaporta dükkanında meydana geldi. Kaporta ustası Kadir U., otomobili krikoyla kaldırarak tamir etmek istedi. Ancak krikonun aniden boşalması sonucu Kadir U., otomobilin altında kaldı. Olayı gören komşuları hemen müdahale ederek Kadir U.'yu otomobilin altından çıkardı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Kadir U.’yu İnebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yapılan muayenede, Kadir U.'nun vücudunda kırıklar olduğu belirlendi. Yaralı buradaki ilk müdahalesinin ardından, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Olay anı güvenlik kamerasıyla kaydedildi.