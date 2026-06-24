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Yaşam Su seviyesi bir anda yükseldi! Adacıkta mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı
Yaşam

Su seviyesi bir anda yükseldi! Adacıkta mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Batman’da Samanyolu mevkisinde çay kenarında vakit geçiren beş kişi, su seviyesinin yükselmesiyle adacıkta mahsur kaldı.

Batman’da su seviyesinin yükselmesiyle adacıkta mahsur kalan 5 kişi için ekipler harekete geçti.

 

Edinilen bilgilere göre, çay kenarında vakit geçiren 5 kişi, su seviyesinin yükselmesi nedeniyle adacıkta mahsur kaldı. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

 

Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, botla adacığa ulaşarak mahsur kalan 5 vatandaşı güvenli şekilde kıyıya tahliye etti. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, kurtarılan vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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