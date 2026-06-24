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Dünya 20 bin kişi izledi, 500 kişi sahne aldı! Andican Polkası Guinness’e girdi
Dünya

20 bin kişi izledi, 500 kişi sahne aldı! Andican Polkası Guinness’e girdi

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

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Özbekistan’ın geleneksel halk oyunu Andican Polkası, yaklaşık 500 kişinin aynı anda sergilediği gösteriyle Guinness Dünya Rekorları’na girdi.

Özbekistan’da geleneksel halk oyunu Andican Polkası, binlerce kişinin izlediği gösteriyle dünya sahnesine taşındı.

 

Özbekistan'ın geleneksel halk oyunu Andican Polkası'nı "en fazla kişinin katılımıyla icra edilen milli dans gösterileri" kategorisinde Guinness Dünya Rekorları'na taşıma girişimi kapsamında günlerdir süren hazırlıklar tamamlandı.

 

Andican kentindeki Bobur Arena Stadyumu'nda yaklaşık 20 bin kişi, Andican Polkası'nın dünya rekorları arasına taşınması için bir araya geldi. Aralarında öğretmen ve öğrencilerin de yer aldığı yaklaşık 500 kişinin performansıyla gerçekleştirilen gösteri yaklaşık 5 dakika sürdü. Etkinlik sırasında 7'den 70'e birçok izleyici de halk oyunu performansına eşlik etti.

 

Gösteriyi yerinde takip eden Guinness Dünya Rekorları yetkilileri, yapılan değerlendirme sonucunda rekoru resmen tescil etti. Bu durum, Özbek kültürel mirasının dünyaya tanıtılması adına büyük bir başarı olarak nitelendirildi.

 

Yerel kaynaklar etkinliğin, Andican'ın 2026 yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak kabul edilmesini kutlamak amacıyla düzenlenen geniş çaplı etkinlikler kapsamında organize edildiğini açıkladı.

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