  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

6'lı masanın adayı kim? CHP bombayı patlattı

Rus ordusuyla birlikteler! Türkler Ukrayna ile savaşıyor

"Bilimin yerine dini koyuyorlar" diyen Özdil'i rezil etti! "Hani nerede? Sahtekarlar"

Mısır, Suudi Arabistan ve Türkiye arasında ihracat! Kefalet desteği: Euro - dolar paritesi son 1,15 seviyesi...

Acun’un programı Survivor’da büyük saygısızlık! Engelli milli yarışmacıya ağza alınmayacak sözler

Altın, dolar, gümüş derken İslam Memiş'ten son tahmin! Tam bir servet, kötüleyenin yüzüne tükürün

Erdoğan'dan gençlere mesaj: Birlikte inşa edeceğiz

ABD, Ukrayna'ya "daha uzun menzilli" roketler gönderecek: 150 kilometre menzile sahip! 1,75 milyar dolar

MİT deşifre oluyor! Teşkilât-ı Mahsûsa’dan günümüze MİT'in 110 yıllık arşivi açılıyor

Ve bombanın pimi çekildi! İyi Parti CHP'li ismin istifasını istedi
Dünya Ülkeyi karıştıran olay! Ortaokul öğrencileri öğretmen ve polisleri rehin aldı
Dünya

Ülkeyi karıştıran olay! Ortaokul öğrencileri öğretmen ve polisleri rehin aldı

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Free State eyaletinde bir grup ortaokul öğrencisi, düzenledikleri protestoda 2 polis memuru ile bir öğretmeni rehin aldı.

Yeniakit Publisher
2023-02-03 17:22:00 - 2023-02-03 17:33:48
Ülkeyi karıştıran olay! Ortaokul öğrencileri öğretmen ve polisleri rehin aldı

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Free State eyaletinde bir grup ortaokul öğrencisi, düzenledikleri protestoda 2 polis memuru ile bir öğretmeni rehin aldı.

Times Live'in haberine göre, Free State eyaletinin Ficksburg kentinde kalabalık bir ortaokul öğrencisi grubu, okul arkadaşlarının öğretmen zorbalığı sonucu intihar ettiği iddiasıyla protesto gösterisi düzenledi. Buna göre, çevre okullardan öğrencilerin de katılımıyla Tlotlisong Ortaokulunda bir araya gelen protestocular, burada 2 polis memurunu ve bir öğretmeni rehin aldı. 

Olaya müdahale etmek isteyen polislere taşlı saldırıda bulunan öğrenciler, sonrasında ele geçirdikleri bir polis aracını ters çevirdi. Polis, takviye kuvvetler ulaştıktan sonra öğrencileri dağıtmayı başararak rehineleri kurtardı.

5 öğrenci gözaltına alındı

Olayla ilgili 5 öğrenci gözaltına alındı. Öğrenciler, ölen arkadaşlarının bıraktığı intihar notunu delil göstererek, bir öğretmeni arkadaşlarının ölümünden sorumlu tutuyordu.

Güney Afrika’da her gün 12 saat elektrik kesilecek
Güney Afrika’da her gün 12 saat elektrik kesilecek

Dünya

Güney Afrika’da her gün 12 saat elektrik kesilecek

Güney Afrika'da elektrik krizi! 12 saati buluyor
Güney Afrika'da elektrik krizi! 12 saati buluyor

Dünya

Güney Afrika'da elektrik krizi! 12 saati buluyor

Güney Afrika'da küçük uçak düştü! 3 ölü
Güney Afrika'da küçük uçak düştü! 3 ölü

Dünya

Güney Afrika'da küçük uçak düştü! 3 ölü

Güney Afrika'da doğum günü kutlayanlara silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var
Güney Afrika'da doğum günü kutlayanlara silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Dünya

Güney Afrika'da doğum günü kutlayanlara silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Güney Afrika'da silahlı saldırılar! Ölüler var
Güney Afrika'da silahlı saldırılar! Ölüler var

Dünya

Güney Afrika'da silahlı saldırılar! Ölüler var

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23