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Spor Ülkesine gitti, Galatasaray'ı suçladı!
Spor

Ülkesine gitti, Galatasaray'ı suçladı!

Transferin son günlerinde sarı-kırmızılı takımdan gönderilen ve sözleşmesi feshedilen Omar, ülkesinin basınına flaş açıklamalarda bulundu. Norveçli futbolcu, ilk olarak takımda düşünüldüğünü sonrasında ise bir anda sarı-kırmızılı ekipten gönderildiğini ifade etti.

Yeniakit Publisher
2022-09-14 17:37:00 -
Ülkesine gitti, Galatasaray'ı suçladı!

Transferin son günlerinde sarı-kırmızılı takımdan gönderilen ve sözleşmesi feshedilen Omar, ülkesinin basınına flaş açıklamalarda bulundu. Norveçli futbolcu, ilk olarak takımda düşünüldüğünü sonrasında ise bir anda sarı-kırmızılı ekipten gönderildiğini ifade etti. 
Galatasaray'ın transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kalan sözleşmesini feshettiği Omar Elabdellaoui, Norveç basınına açıklamalarda bulundu.

Şu anda Lillestrom takımıyla fit kalmak için idmanlara çıkan Omar, şu ifadeleri kullandı:

"Sezon öncesi kulüp ve koçla konuştum ve birkaç teklif olduğunu söyledim, ancak sözleşmem vardı ve ne düşündüklerini sordum. 'Konuşma, hiçbir yere gitmiyorsun, burada olacaksın' dediler. Sonra menajerime burada kalacağımı söyledim, bir yılım vardı. Transfer kapanmadan dört beş gün önce yeni müdür geldi ve bir kulüp bulmam gerektiğini söyledi."

Omar ayrıca röportajında AEK ve Dinamo Moskova takımlarının tekliflerini geri çevirdiğini söyledi.

 

 

 

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