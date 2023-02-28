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Gündem Ülkesine dönen Suriyeli sayısı belli oldu
Gündem

Ülkesine dönen Suriyeli sayısı belli oldu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2023-02-28 16:45:00 -
Ülkesine dönen Suriyeli sayısı belli oldu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaklaşık 42 bin Suriyelinin gönüllü olarak ülkesine döndüğünü bildirdi.

Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ile Hatay'ın Kırıkhan ilçe merkezi ile Ceylanlı ve Bektaşlı köylerinde çalışmaları inceledi.

Euronews'in haberine göre, Reuters'a konuşan Bab el-Hava sınır kapısı medya sorumlusu Mazin Alluş, geçişlerin muhalif silahlı grupların kontrolündeki dört sınır kapısından yapıldığını kaydetti.

Alluş, Bab el-Hava'dan (Cilvegözü) 13 bin 500, Cerablus'tan 10 bin, Bab es-Selam'dan (Öncüpınar) 7 bin ve Tel Abyad'dan (Akçakale) 7 bin kişinin Suriye'ye giriş yaptığını belirtti.

Ankara, geçen yıl Nisan ayında Türkiye'de bulunan Suriyelilerin geçici izinle sınırı geçmesine kısıtlama getirmişti.
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Kahramanmaraş depremleri sonrasında ise bölgedeki Suriyelilerin geri dönme haklarını kaybetmeden 6 aya kadar ülkelerinde kalmasına izin verildi.

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