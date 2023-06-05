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Dünya Ülkesinden petrol fışkıran Arap ülkesinden Türkiye'ye sürpriz işbirliği teklifi
Dünya

Ülkesinden petrol fışkıran Arap ülkesinden Türkiye'ye sürpriz işbirliği teklifi

Yeniakit Publisher
2023-06-05 12:36:00 -
Ülkesinden petrol fışkıran Arap ülkesinden Türkiye'ye sürpriz işbirliği teklifi

Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed es-Sahhaf, Türkiye ile yeni dönemde ekonomi, kalkınma, ve terörle mücadelede işbirliğinin artmak istediklerini ifade etti.

Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed es-Sahhaf, Bağdat-Ankara ilişkilerinin tüm alanlarda geliştiğini ve yeni dönemde de ekonomi, kalkınma, ve terörle mücadelede işbirliğinin artmasını istediklerini söyledi.

Türkiye'ye işbirliği teklifi

Sahhaf, Türkiye'deki seçimler sonrası oluşan yeni dönemde Irak-Türkiye ilişkilerinin seyri ve beklentiler hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesinden memnuniyet duyduklarını dile getiren Sahhaf, "Bağdat ile Ankara arasındaki ilişkiler, tüm alanlarda gelişiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden kazanması Türk halkının iradesini gösteriyor." dedi.

Irak dış politikasının "halkların iradesine saygı" temeline dayandığını belirten Sahhaf, "Komşu ve kardeş Türk halkının bu yöndeki kararını saygıyla karşılıyoruz." diye konuştu.

Ticaret hacmi artıyor

Yeni dönemde iki ülke ilişkilerine yönelik beklentiler hakkında ise Sahhaf, şunları kaydetti:
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"İlişkilerimizin önümüzdeki dönemde de ekonomi, kalkınma, su ve terörle mücadele gibi tüm alanlarda ortak diyalog temelinde ilerlemesinden yanayız ve işbirliğimizin artmasını istiyoruz. İki ülke arasındaki ticaret hacmi de artıyor. İki ülke arasında yakınlaşmaya vesile olacak her türlü diyalog önemlidir. Irak olarak dengeli, istikrarlı ilişkiler ve iki ülke halkının çıkarı için tüm fırsatları değerlendiriyoruz."

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Yorumlar

Söyler sözü

Irak'ın başındakiler bi karar versinler; ABD ile İRAN''ın üflemeleri ile iş yapmasınlar...Saddamdan sonra kurulan Irak hükümetleri Türkiyeye verdikleri hangi sözü tuttular ?! Irak şimdi SUSUZ. Suları yetse asla bize yanaşmazlar. Türkiye Irak ile anlaşma yaparsa Türk Devleti Irak'a SU verip PETROL ALMALI ! Bedava su vermemeli. Allahu Taala suyu gökten veriyor, petrolü de yerin altından veriyor. Hiç bir emekleri olmadan bedavadan para kazanıyorlarsa, biz de suyu pETROL İLE TAKAS ETMELİYİZ...
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