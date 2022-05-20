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Ülkesindeki seçimler öncesinde Türkiye ile anlaşma yaptı! Güney Amerika ülkesi ile milyarlarca dolarlık hedef...

Türkiye'yi ziyaret eden Kolombiya Devlet Başkanı Duque ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ortak bir basın toplantısı düzenledi. İki ülke arasındaki ticaret hacminin 5 milyar dolara çıkarılacağı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2022-05-20 19:03:00 -
Ülkesindeki seçimler öncesinde Türkiye ile anlaşma yaptı! Güney Amerika ülkesi ile milyarlarca dolarlık hedef...

Kolombiya Devlet Başkanı Duque ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'İlişkilerimizi 2 yılda bir Cumhurbaşkanları düzeyinde gerçekleştireceğimiz görüşmelerle geliştireceğiz. Hedefimiz ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkarmaktır.' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Latin Amerika ve Karayipler bölgesindeki en önemli ortağımız Kolombiya Cumhurbaşkanı'nı ülkemizde ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum. Dışişleri Bakanım 26 Nisan'da Kolombiya'yı ziyaret etti. İlişkilerimizi 2 yılda bir Cumhurbaşkanları düzeyinde gerçekleştireceğimiz görüşmelerle geliştireceğiz. Hedefimiz ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkarmaktır.

Kolombiya hali hazırda Brezilya'nın ardından Latin Amerika'da en büyük ikinci ticari ortağımızdır. 2021'de ticaret hacmimiz, ikiye katlanarak 2 milyar doları aştı.

(Türkiye-Kolombiya ilişkileri) İmzaladığımız ortak bildiriyle ülkelerimiz arasındaki ilişkileri stratejik ortaklık seviyesine yükselttik.

THY, Bogota hattında her gün sefer düzenliyor. Kolombiya ile ilişkilerimizi geliştirme konusunda karşılıklı çalışıyoruz. Bilhassa göç konusunda etkilenen 2 ülke olarak önem veriyoruz. Türkiye, bursları kapsamında 177 bin Kolombiyalı öğrenciye eğitim hakkı sağladık. Kolombiya'da 29 Mayıs'ta ilk turu gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinin hayırlı olmasını diliyorum.

İmzaladığımız ortak bildiriyle ülkelerimiz arasındaki ilişkileri stratejik ortaklık seviyesine yükselttik.

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