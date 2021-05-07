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Ekonomi Ülker’in 2021 ilk çeyrek cirosu 2,7 milyar TL oldu
Ekonomi

Ülker’in 2021 ilk çeyrek cirosu 2,7 milyar TL oldu

Ülker Bisküvi,2021 yılının ilk çeyreğinde satışlarını, 2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 13 artırarak 2,7 milyar TL’ye ulaştırdı. İhracat ve yurtdışı operasyonları ise yüzde 19 büyüdü.

Yeniakit Publisher
2021-05-07 03:21:00 -
Ülker’in 2021 ilk çeyrek cirosu 2,7 milyar TL oldu

Ülker Bisküvi, 2021 yılının ilk çeyreğinde de büyümesini devam ettirdi. Şirket,Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderdiği açıklamaya göre,bu yılın ilk çeyreğinde satışlarını 2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 13artırarak 2,7milyar TL ye ulaştırdı.

Pandeminintüm dünyada olduğu gibi, Türkiye’de de etkisini devam ettirdiğini dile getiren Ülker CEO’su Mete Buyurgan, “Gelişmeleri yakından takip ederek, iş süreçlerimizde şartlara uygun değişiklikler yaparak, sürece hızla uyum sağladık. Üretmeye ve ürünlerimizi dağıtmaya aralıksız devam ederek, ekonominin çarklarının işlemesi için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

Buyurgan şirketin performansıyla ilgili şu bilgileri aktardı:

  • Şirketimiz 2021’in ilk çeyreğini2,7 milyar TL ciroyla kapattı.
  • Konsolide FAVÖK marjı yüzde 17 oldu. Güçlü karlılık performansımızda ihracat ve yurt dışı operasyonlarımızdaki yüksek performans etkili oldu.
  • Türkiye operasyonlarımızın ciro büyümesi yüzde 10, ihracat ve yurt dışı operasyonlarımızın ciro büyümesi yüzde 19 olarak gerçekleşti.
  • İhracat ve yurt dışı operasyonlarımızın toplam ciro içindeki payı yüzde 40 toplam FAVÖK içindeki payı yüzde 50 oldu.
  • Türkiye’de ve faaliyet gösterdiğimiz tüm coğrafyalarda sürdürülebilir büyümemiz devam ediyor.
  • Türkiye’de ve yurtdışı pazarlarımızda, güçlüpazar paylarımızı daha da artırdık. Ortadoğu’da bisküvideki liderliğimizi güçlendirerek sürdürmeyi hedefliyoruz. Kazakistan ve Orta Asya ülkelerinde de güçlü büyüme trendimiz devam ediyor, önümüzdeki dönemde de trendin aynı şekilde süreceğini öngörüyoruz.
  • 2021 yılında da büyümemizi sürdürerek; çalışanlarımız, tüketicilerimiz ve paydaşlarımıza odaklı; dijitalleşmeye ve sürdürülebilirlik projelerimizedaha da hız vererek, yeni yatırımlar ve güçlü inovasyonlarla, ülkemizin kalkınma hedeflerine destek olup, global rekabette güç kazanmak, bulunduğumuz pazarlarda güçlü konumumuzu korumak ve liderliklerimizi devam ettirmek için çalışacağız.

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