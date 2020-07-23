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Ekonomi

Ülker yeni ürünleriyle Kurban Bayramı’na hazır

Yeniakit Publisher
2020-07-23 13:56:58 -
Ülker yeni ürünleriyle Kurban Bayramı’na hazır

İSTANBUL(AA) - Ülker, aralarında Ülker Select, Laviva ve Caramio’nun mini çeşitlerinin de bulunduğu çikolata ve şekerlemede 52 ürünüyle tüm satış noktalarında ve online alışveriş sitelerinde yerini aldı.

Ülker'den yapılan açıklamaya göre, çikolatada Ülker Ece ve Ülker Çikolatin gibi bayramların vazgeçilmez klasikleri arasında yer alan ürünlerin yanı sıra, dışı sütlü ve beyaz çikolata, içi lezzetli fındık kremasıyla dolu, deniz kabuğu formunda şekilleri ve şık hediyelik kutusuyla “Ülker Select Çikolata” isimli yeni ürünüyle, Kurban Bayramı’na da mutluluk ve lezzet katacak.

Ülker’in sevilen atıştırmalık çikolata ürünleri “Caramio”, “Laviva”, “Metro” ve “Ülker Çikolatalı Gofret” ise Kurban Bayramı’nda da mini boylarıyla tüketicilerle buluşmaya devam edecek. Şekerlemede de klasikler arasına giren geleneksel Türk lokumundan esinlenerek üretilen “Ülker Lokumcuk” ve geniş bir tüketici kitlesi bulunan “Ülker Toffe Damla Sakızlı” bu bayramın da sevilen lezzetlerinden olacak.

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