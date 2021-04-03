Ülker markalı ürünler dünya raflarında

Buğra Kardan

Yıldız Holding’in Ülker, McVities ve Godiva markalı ürünleri dünyanın dört bir yanında damakları tatlandırıyor. Bu ürünleri 7 kıtaya yayan İstanbul Gıda ise kârına kâr katıyor.

Çalışıp çabalıyoruz

Ülker CEO’su Mete Buyurgan, ürünlerine Avrupa’dan peş peşe talep geldiğine işaret ediyor. “İhracat atılımımız devam ediyor” diyen Buyurgan, “Başarıya doymuyoruz. Müşterilerimize müşteri ekliyoruz” ifadelerini kullanıyor. Türkiye’yi üretim ve ihracat üssü yapmak için gerekli her adımı attıklarına dikkat çeken Buyurgan, şöyle konuşuyor: “Gebze, Topkapı, Silivri ve Karaman’da yer alan fabrikalarımızdan çıkan ürünler, beğeniliyor. Ülker’in ihracatını yapan ve 2010’dan beri önemli başarılara imza atan İstanbul Gıda da 100’ü aşkın ülkeye Ülker, McVities, Godiva markalı ürünler gönderiyor. Şükür ki şirket, gerek 2017 gerek 2018 gerekse 2019’da iyi bir performans çizdi. İstanbul Gıda, gücü ve tecrübesiyle Ülker Bisküvi’nin ürünlerini ihraç ediyor. Bu iki firma tarafından ortaya konulan örnek model sayesindeihracatımızın daha da artacağını öngörüyoruz.” Buyurgan, “Ülkemizi güçlendireceğiz. Üretimimiz, ihracatımız ve istihdamımızla büyümeye katkıda bulunacağız” sözü de veriyor. Pandemi döneminden güçlenerek çıktıklarını da vurgulayan Buyurgan, “2020’de Türkiye operasyonlarımız yüzde 18.6, ihracat ve yurt dışı operasyonlarımız yüzde 23.4 büyüdü. Orta Asya’ya açılan kapımız Kazakistan’da da satışlarımız rekor seviyede arttı” açıklamasında bulunuyor. Buyurgan, şu bilgileri paylaşıyor: “İnovasyonlarımız şirketin büyümesinde itici güçlerden biri haline geldi. 2020’nin ilk yarısında toplam Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın da katılımıyla toplam 455 milyon dolar tutarında kredi anlaşması imzaladık. İkinci yarıda da 1.8 milyar dolar taleple 28 ülkeden 130 yatırımcının iştirakiyle yaptığımız 650 milyon dolar tutarında ilk tahvil ihracıyla şirketimize uzun vadeli finansman sağlandı. Bu hem ülkemize hem de şirketimize olan güvenin göstergesi oldu. 2020’yi güçlü bir bilanço ve 9.4 milyar lira ciroyla kapattık. Ayrıca 183 milyon liralık yatırım yaptık. 2021’de dedijitalleşmenin verdiği güç, yeni yatırımlar ve inovasyonlarla ülkemizi kalkındıracağız.”

İsrafsız ve verimli üretim

İlaveten israfsız ve verimli üretimi esas aldıklarının altını çizen Buyurgan, şunları söylüyor: “Satış ve dağıtım ağımızı dijitalleştirerek şirketimizi güçlendiriyoruz. Sürdürülebilirliği de tüm iş yapış süreçlerimize entegre etmiş durumdayız. 2014’ten bu yana karbon salım artış olmadan büyüyoruz. Sürdürülebilirlik alanında iddialıyız. Her sene yayınladığımız raporlarla sürdürülebilirlik konusunda yaptığımız çalışmaları ve belirlediğimiz hedefleri ilan ediyoruz. Hem çalışmalarımızla hem de raporlarımızla ödüllere lâyık görülüyoruz.”