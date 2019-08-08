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Ülker, ihracat ve yurt dışı operasyonlarında yüzde 61,1 büyüdü

Ülker Üst Yöneticisi Mehmet Tütüncü:- "Gıda ihracatının topluma yansıması diğer sektörlere göre daha fazla oluyor. Sektöre girdinin ağırlıklı Türkiye’den olması bunda önemli bir etken ve bu da sektörün ülkeye katma değerini yükseltiyor"- "Ülker Bisküvi olarak 2018 yılını 5,9 milyar TL ciroyla kapattık, net satışlarımızın yüzde 55,8’ini, çoğunluğunu çiftçilerimizin oluşturduğu üreticilere aktardık. 2019 yılında da ülkemize değer katarak büyümeye devam ediyoruz"

08 Ağustos 2019 Perşembe 09:28
Ülker, ihracat ve yurt dışı operasyonlarında yüzde 61,1 büyüdü

İSTANBUL (AA) - Ülker Bisküvi, bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre satışlarını yüzde 38,7 artırarak 1,8 milyar TL’ye ulaştırırken, şirketin Türkiye operasyonları yüzde 27,6, ihracat ve yurt dışı operasyonları yüzde 61,1 büyüdü.

Ülker Bisküvi'den finansal sonuçlarına ilişkin yapılan açıklamaya göre, şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderdiği açıklamaya bakıldığında 2019 yılı ikinci çeyreğinde cirosu bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 38,7 artışla 1 milyar 820 milyon TL’ye ulaştı. Ülker Bisküvi'nin Faiz Amortisman Vergi Öncesi Kârı (FAVÖK) 2019 yılı ikinci çeyreğinde 318,6 milyon TL olurken, 2018’in aynı dönemine göre yüzde 59 oranında arttı.

İhracat ve yurt dışı operasyonların ciro içindeki payı 2018 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 33,2 iken 2019’un aynı döneminde yüzde 38,5’e ulaştı. FAVÖK içindeki pay ise 2019 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre 5,4 puan artarak yüzde 45,6’ya yükseldi.

- "Türkiye’yi üretim ve ihracat üssü haline getirdik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ülker Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Tütüncü, gıda sektörünün Türkiye’nin ekonomisi ve özellikle de ihracatı için çok önemli olduğunu belirtti.

Ülker Bisküvi olarak hem ülke ekonomisine hem de paydaşlara fayda sağlamak için var güçleriyle çalıştıklarını aktaran Tütüncü, “Gıda ihracatının topluma yansıması diğer sektörlere göre daha fazla oluyor. Sektöre girdinin ağırlıklı Türkiye’den olması bunda önemli bir etken ve bu da sektörün ülkeye katma değerini yükseltiyor. Ülker Bisküvi olarak 2018 yılını 5,9 milyar TL ciroyla kapattık, net satışlarımızın yüzde 55,8’ini, çoğunluğunu çiftçilerimizin oluşturduğu üreticilere aktardık. 2019 yılında da ülkemize değer katarak büyümeye devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Ülker Bisküvi’nin, operasyonel ve finansal olarak bu yılın ikinci çeyreğinde büyümesini devam ettirdiğini bildiren Tütüncü, şunları kaydetti:

“Toplam ciromuzu 2019 yılı ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 38,7 artırdık. Türkiye operasyonlarımızı yüzde 27,6, ihracat ve yurt dışı operasyonlarımızı yüzde 61,1 büyüttük. Şirketin ikinci çeyrek konsolide FAVÖK marjı yüzde 17,5’e ulaştı. Bu büyümenin nedenini ihracatımıza ve yurt dışı ticaretimize bağlıyoruz. İhracatımız ve yurt dışı ticaretimiz ise gücünü iki noktadan alıyor. Birinci ve en önemli gücümüz markalarımızdan geliyor. Lokal, bölgesel ve global markaları olan bir şirketiz. Bu da bizim organik olarak büyümemize olanak sağlıyor. İkinci etken ise 100’ü aşkın ülkeye ihracat yapmamızı sağlayan dağıtım ağımız. İhracat hem ülkemiz hem de bizim için stratejik önem taşıyor. Bu nedenle Türkiye’yi üretim ve ihracat üssü haline getirdik. Türkiye, küresel güç olma yolunda emin adımlarla ilerlerken, biz de üretimimizle, ihracatımızla, istihdamımızla ülkemize katma değer sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz.”

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 09:28
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