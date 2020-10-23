  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Ülker Bisküvi, 650 milyon $’lık tahvıl ihraç etti
Ekonomi

Ülker Bisküvi, 650 milyon $’lık tahvıl ihraç etti

Ülker Bisküvi, 650 milyon dolarlık tahvil ihraç etti.

Yeniakit Publisher
2020-10-23 08:53:00 -
Ülker Bisküvi, 650 milyon $’lık tahvıl ihraç etti

Pandemi döneminde yurt dışından kaynak sağlanması, Türkiye’ye ve Ülker Bisküvi’ye gösterilen güvenin göstergesi oldu. Ülker Bisküvi, elde ettiği finansman kaynağının bir kısmını yurt dışı menşeli sendikasyon kredisinin kapatılmasında, kalan kısmını da şirketin yatırımlarında kullanmayı planlıyor. Tahvil işleminin kapanışının ilgili nihai sözleşmelerin imzalanması ve Sermaye Piyasası Kurulu’na yapılan tertip ihraç belgesi başvurusunun onaylanmasını müteakiben 30 Ekim 2020’de sonuçlanması bekleniyor.

Ülker Bisküvi Üst Yöneticisi (CEO) Mete Buyurgan, dünya ve Türkiye’nin pandemiden dolayı hassas bir dönemden geçtiğini belirterek, “Tüm bunlara rağmen Ülker Bisküvi olarak pandemi döneminde, tahvil ihracı gerçekleştiren Türkiye’deki ilk gıda şirketi olduk. Büyük ilgiyle karşılanan tahvil ihracımız, Ülker’in uluslararası finansman kaynağı sağlamadaki başarılı stratejileri ve yatırımcılarla olan güçlü bağının bir sonucudur” ifadelerini kullandı. Ülker Bisküvi CFO’su Cenker Uçan da Ülker’in ilk tahvil ihracını başarıyla gerçekleştirdiklerini aktararak, “450 milyon dolar hedefiyle başladığımız projemize uluslararası yatırımcılardan 1,8 milyar dolar talep aldık ve ihraç edilecek rakamın 650 milyon dolar olmasına karar verdik. 5 yıl vadeli tahvilimize, 28 ülkeden 130’dan fazla uluslararası yatırımcı iştirak etti. Şirketimizin sağlam finansman yapısına güvenen uluslararası yatırımcılara teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dağlık Karabağ’da sıcak gelişme! Rusya resmen bölgeye girdi
Dünya

Dağlık Karabağ’da sıcak gelişme! Rusya resmen bölgeye girdi

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki gerilim devam ederken Dağlık Karabağ’dan yeni bilgiler geldi. Rus yapımı 13 tane MİG-29 savaş jetinin bö..
Bölgede savaş çanları çalıyor! Sonuç Avrupa'dakinden daha kötü olabilir
Dünya

Bölgede savaş çanları çalıyor! Sonuç Avrupa'dakinden daha kötü olabilir

ABD ve Çin arasında yaşanan gerilimin Soğuk Savaş'ın bir habercisi olduğunu belirten Dr. Hüseyin Korkmaz, bu ölümcül rekabetin Birinci Dünya..
İşgalci Ermenistan'a Nahçıvan'da soğuk duş
Dünya

İşgalci Ermenistan'a Nahçıvan'da soğuk duş

Azerbaycan, Nahçıvan'da işgalci Ermenistan ordusuna ait bir insansız hava aracını düşürdü.
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay