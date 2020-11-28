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Dünya Ülkenin ordusu duyurdu: Başkenti ele geçirdik
Dünya

Ülkenin ordusu duyurdu: Başkenti ele geçirdik

Etiyopya ordusu, Tigray eyaletinin başkenti Mekele'yi ele geçirdiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-11-28 21:50:00 -
Ülkenin ordusu duyurdu: Başkenti ele geçirdik

Etiyopya'da teslim olmayı reddeden isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) güçlerinin elinde bulunan Mekele şehrinin ordu birlikleri tarafından ele geçirildiği duyuruldu.

TPLF'ye yönelik operasyonu yürüten komutanlardan General Birhanu Jula, yaptığı açıklamada, Etiyopya Ulusal Savunma Kuvvetleri'nin Mekele şehrinin ele geçirdiğini bildirdi.

Başbakan Abiy Ahmed, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Ana operasyon başarıyla sonuçlandı. Önümüzde, yok edilmiş olanı yeniden inşa etmek gibi kritik bir görevimiz var." dedi.

Zaferin Tigray halkının TPLF liderliği ile aynı çizgide olmadığını açıkça gösterdiğini belirten Ahmed, Tigray halkının iyiliği, gelişimi ve güvenliği için çalışacağına da söz verdi.

Ahmed, pazartesi günü, TPLF'ye teslim olmaları için 3 gün süre vermiş, TPLF ise teslim olmayı kabul etmemişti.

Operasyonun başarılı olarak sonuçlandığı duyurulurken şu anda TPLF liderlerinin nerede olduğunu bilinmiyor.

4 Kasım'da düğmeye basıldı

Tigray eyaletini yöneten isyancı TPLF güçleri, 3 Kasım'da ulusal ordu birliklerine saldırmış, Başbakan Ahmed, 4 Kasım'da TPLF'ye karşı askeri harekat kararı aldıklarını bildirmişti.

Komşusu Eritre ile yaptığı barış antlaşması sonrası Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Ahmed, uluslararası örgütlerin ve bölge ülkelerinin diyalog çağrılarını reddetmişti.

Seçimleri ertelediği için Addis Ababa hükümetinin gayrimeşru olduğunu öne süren TPLF, eylülde yerel yönetim seçimlerini yapmış ve kazanmıştı. Seçimlerden sonra Ulusal Meclis, yerel idare ile tüm bağların koparıldığını duyurmuştu.

Başbakan Ahmed 2018 yılında iktidara gelmeden önce iktidar koalisyonunda ve ülke siyasetinde söz sahibi olan TPLF, 2019'da dağılan iktidar koalisyonundaki partilerin ortaklaşa kurduğu Refah Partisine (PP) katılmama kararı almıştı.

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