Ülkenin lideri Erdoğan'a verdiği sözü tuttu! Hepsi temizlendi

Başkan Recep Tayip Erdoğan’ın, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’le görüşmesinde yaptığı FETÖ’yle etkin mücadele çağrısı sonuç verdi. Sırbistan ve Türk polis teşkilatları arasında geçtiğimiz günlerde üst düzey toplantı düzenlendi. Ankara ve İstanbul’da yapılan iki ayrı toplantıda FETÖ masaya yatırıldı. Vucic-Erdoğan görüşmesi sonrası Sırp polisinin FETÖ’yle etkin mücadele başlattığı, hainlere ait 11 firmanın faaliyetleri durdurulurken ülkedeki 4 eğitim kurumunun da kapatıldığı ortaya çıktı.

Ortak planlandı

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sırbistan polis teşkilatı, Ankara ve İstanbul’da üst düzey toplantılar düzenledi. Sırbistan polisinin uyuşturucu, kaçakçılık ve terör örgütleriyle mücadele konusunda Türk polisiyle ilişkiyi üst seviyeye çıkarma kararının alındığı toplantılarda FETÖ operasyonları da ele alındı. Sırbistan üst düzey polis yetkilileri toplantıda, ülkelerinde FETÖ’yle mücadele konusunda yürüttükleri çalışmalar hakkında Türk meslektaşlarına bilgi verdi.

Erdoğan, Sırp mevkidaşı Vucic'le görüşmüştü.

Sırbistan'da silindi

FETÖ’nün Sırbistan’da tüm faaliyetlerinin durdurulduğu ortaya çıktı.

Sırbistan’da yürütülen FETÖ soruşturmaları sırasında faaliyetleri durdurulan şirket ve eğitim kurumlarının yöneticilerinin soruşturma sırasında Sırbistan’ı terk ederek Belçika’ya kaçtıkları tespit edildi. Sırp polisine göre Belçika’nın FETÖ’cüler tarafından güvenli liman olarak görüldüğü kaydedildi. FETÖ’cülerin en çok Belçika’daki Türkler ile irtibatlı olduğu ve para akışının bu ülke üzerinden yapıldığı belirtiliyor. Sırp polisi FETÖ’cülerin ülkeye girişlerinin yasaklandığını da açıkladı.