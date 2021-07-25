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Gündem Ülkenin kuzey ve iç kesimlerinde yarın yağış etkili olacak
Gündem

Ülkenin kuzey ve iç kesimlerinde yarın yağış etkili olacak

Karadeniz ile Sakarya, Çankırı, Sivas, Kars ve Ardahan çevrelerinde yarın sağanak bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2021-07-25 14:02:00 -
Ülkenin kuzey ve iç kesimlerinde yarın yağış etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre, ülkenin kuzey ve iç kesimlerinde hava çok bulutlu olacak.

Karadeniz ile Sakarya, Çankırı, Sivas, Kars ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülürken, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Kastamonu kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.

Denizlerde ise fırtına beklenmiyor.

 

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