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Ekonomi Ülkenin en büyük varlık yönetim şirketlerinden biriydi! İflas etti
Ekonomi

Ülkenin en büyük varlık yönetim şirketlerinden biriydi! İflas etti

Yeniakit Publisher
2023-11-23 20:41:00 -
Ülkenin en büyük varlık yönetim şirketlerinden biriydi! İflas etti

Çin'in en büyük varlık yönetim şirketlerinden Zhongzhi Enterprise Group (ZEG), varlıklarının iki katını aşan borçları nedeniyle "ağır iflas durumunda" olduğunu açıkladı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, şirket, yatırımcılarına gönderdiği mektupta, toplam borç yükümlüğünün 420 ila 460 milyar yuanı (yaklaşık 59 ila 64 milyar dolar) bulduğu, buna karşın toplam varlıklarının 200 milyar yuan (yaklaşık 28 milyar dolar) olduğunu belirtti.

Şirketin, "ağır iflas durumunda" olduğunun kaydedildiği mektupta, "Nakit varlıkları yetersiz ve varlık satışlarında elde edilebilecek miktar düşük. Şirket, kısa vadede borçlarını ödeyecek yeterli kaynağa sahip değil." ifadelerine yer verildi.

Merkezi Pekin'de bulunan grup, borç krizindeki büyük emlak ve inşaat şirketlerinin varlıklarına yaptığı yatırımlar nedeniyle risk altında bulunuyordu.

ZEG, "gölge bankacılık" olarak adlandırılan, büyük riskli ve getirili yatırımların, borç tahvilleri menkul varlıklar, vadeli işlemler ve diğer borçlanma araçlarıyla finanse edildiği enformel finans sektörünün en büyük aktörlerinden biriydi.

Şirketin iflas açıklaması, Çin'de gayrimenkul sektöründe düşüş ve bunun tetiklediği borç krizinin finans sektörüne sirayet edecek sistemik bir krize yol açabileceğine dair endişeleri artıran bir gelişme olarak değerlendiriliyor.
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