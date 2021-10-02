Ülkenin büyük bir çoğunluğunun tüm aşıları tamamlandı fakat günlük vaka sayısında artış sürüyor
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 355 bin 896 testte 3 bin 312 kişiye Covid-19 tanısı konuldu.
Böylece toplam vaka sayısı 4 milyon 679 bin 67'yi buldu.
İtalya'da son 24 saatte virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 25 artarak 130 bin 998'e yükseldi. İyileşenlerin sayısı da 4 bin 187 artışla 4 milyon 455 bin 320'ye ulaştı. Ülkede aktif Covid-19 hasta sayısı 92 bin 749'a geriledi.
Ülkede bugün itibarıyla 85 milyon 35 bin 806 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 42 milyon 657 bin 321 oldu.