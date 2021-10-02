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Dünya Ülkenin büyük bir çoğunluğunun tüm aşıları tamamlandı fakat günlük vaka sayısında artış sürüyor
Dünya

Ülkenin büyük bir çoğunluğunun tüm aşıları tamamlandı fakat günlük vaka sayısında artış sürüyor

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 355 bin 896 testte 3 bin 312 kişiye Covid-19 tanısı konuldu.

Yeniakit Publisher
2021-10-02 22:02:00 -
Ülkenin büyük bir çoğunluğunun tüm aşıları tamamlandı fakat günlük vaka sayısında artış sürüyor

Böylece toplam vaka sayısı 4 milyon 679 bin 67'yi buldu.

İtalya'da son 24 saatte virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 25 artarak 130 bin 998'e yükseldi. İyileşenlerin sayısı da 4 bin 187 artışla 4 milyon 455 bin 320'ye ulaştı. Ülkede aktif Covid-19 hasta sayısı 92 bin 749'a geriledi.

Ülkede bugün itibarıyla 85 milyon 35 bin 806 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 42 milyon 657 bin 321 oldu. 

 

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