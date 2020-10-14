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Ekonomi Ülkemize övgü yağıyor
Ekonomi

Ülkemize övgü yağıyor

Ekonomistler ise Türkiye’nin başarılı bir grafik ortaya koyarak, yerli ve yabancı yatırımcılara güven telkin ettiğini belirttiler.

Yeniakit Publisher
2020-10-14 09:27:00 -
Ülkemize övgü yağıyor

Ayrıca ülkenin ekonomik aktiviteyi güçlendirerek tüm dünyadan övgü topladığını söylediler.

Tepkiler olumlu

İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kerem Alkin de Yeni Akit’e yaptığı açıklamada ekonomi yönetiminin hayata geçirdiği tedbirlere reel sektörün olumlu tepki verdiğine dikkat çekti. Sanayi üretiminde ve perakende satış hacminde ibrenin yukarı yönlü olmasının V şeklinde toparlanmanın devam ettiğini ortaya koyduğunun altını çizen Alkin, “Bu da üçüncü çeyrek için dillendirilen yüzde 4.5-5.5 büyüme tahminini kuvvetlendiriyor” dedi.

 

Hedefe yakınız

Enflasyon mücadeleye ağırlık verme adına parasal sıkılaştırmaya gidildiğini aktaran Alkin, “Buna bağlı olarak dördüncü çeyrekte yüzde 0’a yakın bir büyümeyle karşı karşıya kalacağız. Ama yine de Yeni Ekonomi Programı’nda (YEP) 2020 için belirlenen yüzde 0.3 büyüme hedefine yakınız” şeklinde konuştu.

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