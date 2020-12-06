Ülkemize güveniyoruz, reformları bekliyoruz

Sabancı, “Hükümetten geleni açıklamaları, ekonomi yönetimince üreticiler ve ihracatçılar yapılan görüşmeleri olumlu karşılıyoruz. Yapısal reformların da hayata geçirilmesini bekliyoruz. Burada ortaya koyacağımız kararlılık Türkiye ekonomisini yeniden sürdürülebilir bir büyüme yoluna sokacaktır. Holding olarak ilerisi için umutluyuz. Ülkemizin potansiyeline her zaman güveniyoruz. Bütün bu gelişmeler ışığında 2021 yılının daha iyi bir yıl olmasını bekliyoruz” dedi.

Türkiye üs olacak

Dünyanın önemli bir dönüşümden geçtiğini de dile getiren Sabancı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu dönüşüm ülkelere ve şirketlere riski dağıtmamanın, yumurtaları aynı sepete koymanın sistemi kilitleyeceğini gösterdi. Gelinen aşamada hammaddeye erişimden üretime, ihracattan ithalata kadar her sektörde faaliyetleri çeşitlendirmek gerekiyor. Bence Türkiye dünyanın yeni üretim üssü olacak ülkeler arasında ilk sıralarda. Bunun için de bazı ev ödevlerimiz var. Ev ödevlerimizi büyük bir ciddiyetle ele almak zorundayız. Son yıllarda ne yazık ki özellikle ekonomide kendimize koyduğumuz hedeflere ulaşmakta sıkıntılar yaşadık. Ülkemizde ve dünyada yaşadığımız olağanüstü gelişmelerin bunda önemli payı var. Ama artık ileriye bakma, yarının dünyasına hazırlanma, bunun için gerekli düzenlemeleri yapma zamanı.

Ortak akıl vurgusu

Geçmişe baktığımızda özellikle ekonomide yakaladığımız tüm başarı hikâyelerinin temelinde ortak akıl var. Ülke olarak sanayide, teknolojide, enerjide, turizmde ve lojistikte çok büyük bir potansiyelimiz söz konusu. Yapmamız gereken bu potansiyelimizi ortaya çıkaracak yaklaşımları devreye almak, makro istikrarı korumak, reformları yaşama geçirmek ve bunların sonucunda yatırımcıları ülkeye çekmek.” Her yıl ortalama 1.7 milyar dolara yakın yatırım yaptıklarını aktaran Sabancı, şunları söyledi: “Ülkemizde vergi gelirlerinin neredeyse yüzde 5’ini tek başımıza biz sağlıyoruz. Dünyada ise 14 ülkede 40 milyondan fazla müşteriye dokunuyoruz. Çok güçlü ve köklü bir ortaklık kültürümüz mevcut. Biz işimiz için doğru olana odaklanıyoruz. Ortaklıklarımızı da doğru olanı yaparak yönetiyoruz. Genlerimizdeki bir başka özellik de toplam kalite anlayışıyla çoklu krizleri ve değişimi çok iyi yönetebilmek. Bu metodun en önemli unsuru, kendi kendini ve ekibini sürekli değerlendirmek, geri bildirim vermek, eksikleri düzeltmek, değiştirmek ve sürekli daha iyiyi aramak. Bizim kültürümüzün temelinde bu yatıyor. Bu bize Sabancı kardeşlerden kalan önemli bir mirastır. Sabancı Holding’i sadece ortaya koyduğu ekonomik değerle değerlendirmiyoruz.

Sürdürülebilirlik ön planda

Yönetim ekibimiz ve CEO’muz Cenk Alper’le topluluk vaadini yeniden ele aldık. Yeni konumlandırmamızı ‘Sürdürülebilir bir yaşam için öncü girişimlerle Türkiye ile dünyayı birleştiririz’ olarak belirledik. Sürdürülebilirlik konusunu bu dönemde daha da öne çıkarıyoruz. İklim değişikliği ve sürdürülebilirlik, tüm iş yapış süreçlerimizde daha fazla üzerinde durduğumuz bir konu oldu, olmaya devam edecek.”