Ülkemize güveniyor, inanıyoruz! Bu yıl 1.4 milyar liralık yatırıma imza atacağız

Buğra Kardan

İnşaat sektörünün önde gelen firmalarından Demir Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Demir, emlak editörleriyle bir araya geldi. Demir, buluşmada 2021’de yapacakları yatırımlarla ilgili detayları paylaştı.

2020 İyi geçti

Demir, 2020’nin pandemiye ragmen 2019’dan daha verimli geçtiğini belirtti. 2021 için de umutlu olduklarını dile getiren Demir, “Ülkemize güveniyoruz, inanıyoruz. Yeni yatırımlar yapmak için de düğmeye basıyoruz” dedi.

Temeller atılıyor

Demir, bu sene toplam 1.4 milyar liralık yatırım yapacaklarını dile getirerek, “Bahar ve yaz aylarında 4 projenin daha temelini atacağız” açıklamasında bulundu. Demir, “İstihdamımızı da önemli ölçüde arttıracağız. İnşallah, çalışan sayımızı 3 binden 6-7 bine çıkaracağız” ifadelerini kullandı. 800 milyon liralık yatırımla Çorlu 1’inci Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) EkoSan Sanayi Sitesi’nin inşasına başladıklarını aktaran Demir, şunları söyledi: “Çalışmalarımıza hız veriyoruz. İnşallah, bölgenin ticari hayatına yeni bir soluk getireceğiz. 242 bin 400 metrekarede 6 blok halinde yükselecek OSB’de 362 adet ruhsatlı imalathane, 65 dükkân yer alacak. Ayrıca toplantı alanları bulunacak. En yeni teknolojilerle donatacağımız projemiz tasarımıyla da fark oluşturacak. Ekolojiyi merkeze alarak tasarladığımız EkoSan Sanayi Sitesi, çevre kirliliğini azaltıp yarınlara tertemiz bir dünya bırakacak.“

Avrupa'ya açılan kapı

“EkoSan Sanayi Sitesi’nde yer alan tüm imalathane ve dükkânları üreticilerin ihtiyaçlarına uygun olarak tasarladık” diyen Demir, şöyle devam etti: “Projemiz, bloklar arası 30 metre genişliği ve imalathanelerde 12 metre tavan yüksekliğiyle de üretici nin faaliyetlerini kolaylaştıracak. Projemiz, donanımının yanı sıra merkezi konumuyla bölge ticaretinde bir kaldıraç etkisi oluşturacak. Tekirdağ Limanı’na 25 dakika, İstanbul Havalimanı’na 45 dakika, Çorlu Havalimanı’na 2 dakika, Avrupa Serbest Bölgesi’ne yakın mesafede yer alan projemiz kazancın ve yaşamın yeni adresi olacak. Kanal İstanbul’un hayata geçmesiyle de üretim ve lojistik merkezi haline gelerek İstanbul’un Avrupa’ya açılan kapısı olacak.” Demir, EkoSan Sanayi Sitesi gibi OSB’lerin sayısını arttırmakta kararlı olduklarının altını çizdi.

Kenya'ya da girecek

Yurt dışında da yatırımları bulunduğuna dikkat çeken Demir, “Ukrayna, Almanya ve Özbekistan’dayız. Buralarda güzel işler çıkarıyoruz, çıkaracağız. Kenya’ya girmekte de kararlıyız. Grup olarak hem inşaat hem enerji hem de tarım alanında büyük projeler hayata geçiriyoruz, geçireceğiz” şeklinde konuştu.

Alımlar ertelenmemeli

Kredi maliyetlerinin yükseldiğini vurgulayan Demir, “Öyle görünüyor ki 5’inci ya da 6’ncı aydan itibaren faiz oranları düşecek. Ancak konut fiyatları yüzde 20 zamlanacak. Zira konut üreticileri ve satıcıları fiyatları arttırmak zorundalar aksi takdirde ayakta kalamazlar. Yatırımcılar, bu hakikati görmeli ve ‘Faiz oranları düşecek’ diye düşünerek alımlarını ertelememeliler” diye konuştu. Yabancıya konut satışını arttıracak ilave adımlar atılması çağrısı yapan Demir, “Türkiye’ye daha çok yatırımcı çekmeye odaklanılmalı. Suudi Arabistanlı, Kuveytli, Dubaililerin ülkemize akin etmeleriyle fiyatların uçacağı bilinmeli” dedi.

Projemiz markaj halinde

EkoSan Sanayi Sitesi’nde lansman öncesi satışların da başladığını bildiren Demir Grup Yönetim Kurulu Başkanı Demir, şunları kaydetti: “Üst düzey donanımı ve merkezi lokasyonuyla katma değerli bir yatırım fırsatı sunduğumuz projemizde yatırımcılarımızı peşinatsız yüzde 0 faizli, 24 ay ödeme ve yüzde 30 peşinata yüzde 0 faizli 36 ay ödeme seçenekleriyle buluşturuyoruz. Projeye şimdiden çok ciddi bir talep almaya başladık. Demir Grup’un köklü tecrübesine inanan kemikleşmiş hedef kitlemizin yanı sıra bizimle yeni tanışmaya hazırlanan yatırımcılar da projemizi markaja aldı. Üretim yerini yenilemek isteyenler, Avrupa standartlarında üretim yapmak isteyenlerden ciddi bir talep alıyoruz.”