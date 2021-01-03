Koronavirüs salgınında virüs mutasyona uğramış ve İngiltere’de ortaya yeni hastalık çıkararak tüm dünyada gündem olmuştu. Türkiye'ye hava yolu ile gelen kişiler üzerinde yapılan tarama testlerinin ardından mutasyona uğramış koronavirüs çıktığı bilgisi paylaşılmıştı. Bunun üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir açıklama yaparak Türkiye'de 15 kişide mutasyonlu virüs saptandığı bilgisini vermişti. Birçok kişi 'Türkiye'de mutasyonlu virüs hangi illerde çıktığına dair araştırma yapmaya başladı.

Ülkemizde mutasyonlu virüs hastaları hangi illerde?

Türkiye'deki mutasyonlu hasta olarak açıklanan 15 kişiden birinin Balıkesir’in Edremit ilçesinde diğer 2 kişinin de Gaziantep'te olduğu aktarıldı.

Balıkesir'de bulunan ve mutasyona uğrayan virüs taşıyıcısı olduğu belirlenen kişinin hastalık semptomlarını hafif geçirdiği ve karantina sürecini evinde geçirdiği bilgisi paylaşıldı. Evde bulunan diğer kişilere yapılan testlerde ise test sonuçlarının negatif çıktığı aktarıldı. Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal, duruma ilişkin yaptığı açıklamada tüm tedbirlerin alındığını ve aile üyelerinin tümünün karantinaya alındığını açıkladı.

Diğer yandan genetiğinde farklı değişiklikler saptanan ilk olarak İngiltere’de görülen mutasyon virüsün Gaziantep ilinde de görülmesi kentte bulunan sağlık birimlerini harekete geçirdi. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Gaziantep Valisi Davut Gül, özellikle yurt dışından gelen vatandaşların maske, mesafe ve hijyene daha da fazla dikkat etmesinin hayati derecede önem taşıdığına dikkat çekerek yurt dışından gelen kişilerden uzak durmak bu süreçte yapılabilecek en etkin korunma yöntemi olduğunu ve “Tehlike büyük, tedbir basit" ifadelerini kullandı.