"Ülkemde ne işin var, defol git maymun suratlı"

Münübe Yılmaz

Dünyaya insan hakları dersi vermeye kalkan ülkeler, kendilerinden olmayanlara her türlü muameleyi reva görüyor. Bu gerçeği tüm çıplaklığıyla ortaya koyan son olay Almanya’da yaşandı. Berlin’de, Balogun Adegbayi adındaki Nijerya asıllı bir adam, çocuğuyla yolda yürürken bir Alman kadının ırkçı saldırısına uğradı. Kendisine yapılan hakaretleri telefonuyla kaydeden 32 yaşındaki Adegbayi, çirkin olayın görüntülerini Twitter hesabından paylaştı. Videoda ırkçı Alman kadının, Afrika asıllı Adegbayi’ye defalarca, “Maymun suratlı” diyerek hakaret ettiği görülüyor. Apartman girişinde çekilen görüntüde, ırkçı kadının “Ülkemde ne işin var? Çocuğunu da al, defol git maymun herif. Özürlü maymun seni, şimdi buradan defol git, yoksa çarparım suratına” sözleri de net bir şekilde duyuluyor.

“Bir yaşındaki çocuğumun yanında olması beni üzdü”

Nijerya'da doğan ve 7 yıldır Almanya'da kredi danışmanı olarak çalışan Adegbayi, kendisini en çok rahatsız eden şeyin, ırkçılığa bir yaşındaki çocuğunun yanında maruz kalması olduğunu belirtti.