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Gündem Ülkelerini yönetemeyen ABD’li senatörlerden Joe Biden’e skandal çağrı!
Gündem

Ülkelerini yönetemeyen ABD’li senatörlerden Joe Biden’e skandal çağrı!

ABD Başkanı Joe Biden'a skandal bir mektup yazan, kendi ülkelerini pandemi döneminde yönetemeyin başka ülkelere saldıran 50'den fazla senatör, Türkiye'nin iç siyasette iyice marjinalleştiğini, müttefikleri YPG'ye "küstahça" saldırılar yapıldığını ve FETÖ'cülerin peşine düşüldüğü iddiasında bulundu. Senatörler kaleme aldıkları skandal mektupta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da baskı yapılması çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-02-10 11:32:00 -
Ülkelerini yönetemeyen ABD’li senatörlerden Joe Biden’e skandal çağrı!

ABD'de 50'den fazla senatör, Başkan Joe Biden'a Türkiye ile ilgili mektup yazarak, skandal ithamlarda bulundu.

Baskı yapılması çağrısı

Senato'da toplam 100 üye bulunuyor. Bunlardan 54'ünün imza attığı mektupta, Biden yönetiminden Türkiye'deki insan haklarını korumak için daha çok baskı yapması istendi. Ron Wyden ve Marco Rubio tarafından hazırlanan mektupta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iç siyasette muhalefeti marjinalleştirdiği, eleştiri yapan basını susturduğu ve gazetecileri tutukladığı gibi saçma iddialara yer verilirken, dış politikada atılan adımlar da eleştirildi.

Türkiye'nin dış politikasına laf atıldı

Hem Cumhuriyetçilerin hem de Demokratların imzasını taşıyan mektupta, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dış politikasının zaman içinde "kavgacı" bir hal aldığı öne sürüldü.

Terör örgütlerine sahip çıktılar

Türkiye'nin YPG'ye operasyonlarını "onlar DAEŞ'la savaşıyorlardı" diyerek örgütü korumaya almaya çalışılan mektupta, "Türkiye, Suriye'de DAEŞ ile savaşan ABD destekli Kürtlere küstahça saldırdı, tüm uyarılara rağmen Rus hava savunma sistemi S-400'leri satın aldı ve Azerbaycan'ı Ermenistan ile toprak anlaşmazlığını çözmek için şiddet kullanmaya teşvik etti" gibi ifadeler kullanıldı.

FETÖ mensuplarına kol kanat gerdi

Konuyu 15 Temmuz darbe girişimine getiren ve FETÖ üyelerini iade etmemelerini örtbas etmeye kalkışan senatörler, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ve diğer ülkelere 2016'daki başarısız darbeden sorumlu olduğu Türk vatandaşlarını iade etmeleri için baskı yapmaya çalıştı. Erdoğan hükümeti, ABD'deki NBA oyuncusu Enes Kanter gibi kendisini eleştirenleri susturmaya çalıştı" sözleriyle FETÖ mensuplarına kol kanat gerdi.

Bu yazılan skandal mektuba Türkiye'den henüz bir cevap gelmedi.

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Yorumlar

FAŞİST SOYKIRIMCI TERÖRİST HAYDUT AMERİKA, "DARBECİ/TERÖRİST ZULÜM DEMOKRASİSİ" İHRAC EDİYOR!!!İ

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Amine

Biz de ne diyoruz Rabbimizin yardımıyla durmak yok yola devam
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