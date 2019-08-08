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Ülkelerine bayram için giden Suriyelilerin sayısı 35 bini aştı

Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden ülkelerine giden Suriyelilerin sayısı 35 bine ulaştı.

08 Ağustos 2019 Perşembe 10:01
Ülkelerine bayram için giden Suriyelilerin sayısı 35 bini aştı

Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden ülkelerine giden Suriyelilerin sayısı 35 bine ulaştı.


Türkiye’nin çeşitli kentlerinden Kilis’e gelen Suriyeliler, Kurban Bayramı için Kilis Valiliğinin online randevu sistemine kayıt yaptırdıktan sonra verilen randevu gününde ülkesine geçiyor. Bayram için gidenlerin sayısı bu sabah itibariyle 35 bini aştı. Gece saatlerinde Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı’na gelerek çadırlarda sıraya giren Suriyeliler, sınır hattında yoğunluğa neden oluyor. Suriyeliler, Öncüpınar Sınır Kapısı’ndan Suriye’nin Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Afrin, Cerablus, El Bab ve diğer şehirlerine gidiyor. Bayramın yaklaşması dolayısıyla ülkesine gidenlerin sayısında artış yaşandığı bildirildi.



Günde 3 bin kişi ülkesine gidiyor


Türkiye’nin dört bir tarafından Kilis’e gelen Suriyeliler, bayramı yakınlarının yanında geçirmek için ülkelerine gidiyor. Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte ülkelerine giden Suriyelilerin sayısı da her geçen gün artıyor.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 10:01
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