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Dünya

Ülkedeki koronavirüs protestosunda polis ateş açtı! Ölü ve yaralılar var

Afganistan’da koronavirüs nedeniyle yapılan gıda yardımlarının siyasi bağlantısı olanlara yapıldığı gerekçesiyle düzenlenen protesto gösterilerinde, polisin göstericilere ateş açması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, en az 14 kişi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 15:38:00 -
Ülkedeki koronavirüs protestosunda polis ateş açtı! Ölü ve yaralılar var

Afganistan’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle dağıtılan gıda yardımlarında haksızlık yapıldığı gerekçesiyle düzenlenen protesto gösterilerinde 7 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

Halk, ayrıcalık yapıldığını iddia etti

Afganistan’da yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle yapılan gıda yardımlarının siyasi bağlantısı olanlara yapıldığı gerekçesiyle düzenlenen protesto gösterilerinde 7 kişi hayatını kaybetti. Afganistan’ın Ghor illinde yapılan gıda yardımlarında yaşanan haksızlığa tepki gösteren halk sokağa döküldü. Polisin göstericilere ateş açması sonucu 7 kişinin öldüğü en az 14 kişinin yaralandığı açıklandı. Sokağa dökülen Afgan halkı, siyasi bağlantısı olan kişilere ayrıcalık yapıldığını iddia etti.

“Protestocular taş attı, ateş açtı”

Ghor Valisi sözcüsü Muhammed Arif Aber ise yaklaşık 300 protestocunun bazılarının taş atması, ateş açması ve valinin evine girmeye çalışması sonucu polisin ateş açtığını belirtti. Sözcü çıkan olaylarda 2 kişinin öldüğünü 5 kişinin yaralandığını ifade etti. Ayrıca yaralılar arasında bir polisin de bulunduğunu aktardı. Yardımın haksız şekilde dağıtıldığını ise yalanladı.

Korona virüs salgınının getirdiği kısıtlamalar sonucu iş kaybının yaşandığı ve gıda fiyatlarının yükseldiği ülkede hükümet ülke çapında gıda yardımı yapıyor.

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