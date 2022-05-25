Ülkedeki altın madeninde çatışma! En az 200 ölü, 500 yaralı

Çad’ın geçici hükümeti tarafından yapılan açıklamada, Libya sınırına yakın dağlık Kouri Bougoudi bölgesindeki kaçak bir altın madeninde madenciler arasında çatışmada 200 kişinin öldüğü, 500 kişinin de yaralandığı iddia edildi.

Afrika ülkelerinden Çad’da madenciler arasında şiddet olayları patlak verdi. Çad’ın geçici hükümeti tarafından yapılan açıklamada, Libya sınırına yakın dağlık Kouri Bougoudi bölgesindeki kaçak bir altın madeninde madenciler arasında çatışma çıktığı ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği bildirilerek, durumu değerlendirmek ve bölgede sükuneti sağlamak için bir heyetin gönderildiği aktarıldı.

En az 200 kişi öldü, 500 kişi yaralandı

Hükümet tarafından ölü ve yaralı sayısına ilişkin net bir sayı verilmezken, Çad Değişim ve Uyum Cephesi (FACT) tarafından olay yerinden kaçan görgü tanıklarına dayandırılarak yapılan açıklamada, Kouri Bougoudi'deki çatışmalarda en az 200 kişinin hayatını kaybettiği ve 500 kişinin yaralandığı öne sürüldü.

Çad basınında yer alan haberlerde madendeki çatışmanın Tama etnik grubu ile bir Arap topluluğu arasında çıktığı ifade edildi.