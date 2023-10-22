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Dünya Ülkede şiddetli deprem! 5.2 ile sallandılar
Dünya

Ülkede şiddetli deprem! 5.2 ile sallandılar

Yeniakit Publisher
2023-10-22 22:59:00 - 2023-10-22 23:01:08
Ülkede şiddetli deprem! 5.2 ile sallandılar

Nepal'in başkenti Katmandu yakınlarında 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezince (USGS) yapılan açıklamaya göre, Nepal'in başkenti Katmandu yakınlarında 5,2 büyüklüğünde deprem oldu.

Yerin 24,7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin ardından "tsunami" uyarısı yapılmadı.

İlk belirlemelere göre, depremde yaklaşık 24 ev hasar alırken, can kaybı yaşanmadı.

Yetkililer, başkentin 60 kilometre batısında meydana gelen deprem sonucu oluşan sarsıntıların bölgede toprak kaymasına neden olduğunu ve Katmandu'da da hissedildiğini aktardı.

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