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Dünya Ülkede salgın alarmı! 5 kişi hayatını kaybetti
Dünya

Ülkede salgın alarmı! 5 kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2023-08-24 17:24:00 - 2023-08-24 17:25:50
Ülkede salgın alarmı! 5 kişi hayatını kaybetti

Polonya'nın Rzeszow kentinde lejyoner hastalığı nedeniyle tedavi altına alınan 76 kişiden 5'i hayatını kaybetti.

Polonya'nın güneydoğusundaki Rzeszow kentinde salgın hastalık alarmı verildi. Çeşitli şikayetlerle hastanelere başvuran ve lejyoner hastalığı teşhisi koyulan 76 kişiden 5’i hayatını kaybetti.

Yapılan araştırmalar sonucu, bakterinin şehir suyu şebekesinden bulaştığı belirlenirken, hastaların evlerindeki musluklar dahil şehir şebekesinde 56 noktadan alınan örnekler incelenmek üzere laboratuvara gönderildi. İlk sonuçların pazartesi günü çıkması beklenirken, enfekte kişi sayısı ve ölümlerin artmasından endişe duyuluyor.

Lejyoner hastalığı nedir?

Lejyoner hastalığı, legionella pneumophila bakterisinin neden olduğu ciddi bir akciğer enfeksiyon hastalığıdır. Söz konusu bakteriye maruz kalan çoğu kişi hastalığa yakalanmazken, 50 yaş üstü kişiler, kronik akciğer rahatsızlığı, böbrek ya da karaciğer yetmezliği olanlar, kanser hastaları, bağışıklık sistemi zayıf kişiler, diyabet hastaları ve sigara içenlerin hastalığa yakalanma oranının daha yüksek olduğu biliniyor.

Solunum yoluyla geçen hastalık antibiyotik ile tedavi edilebilirken, risk grubunda bulunan hastaların ise yüzde 10'u hayatını kaybetmekte.

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