Ülkede ortalık karıştı! Protestocular Başbakan'ın evini ateşe verdi

Sri Lanka’da yaşanan ekonomik krizin ardından binlerce protestocu, Başbakan Ranil Wickremesinghe’nin evini ateşe verdi.

Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe’nin parlamentoda ülke ekonomisinin çöktüğünü açıklamasının ardından Sri Lanka’da sokaklar karışmıştı. Ekonomik krizin giderek derinleştiği ülkede öfkeli protestocular, Başbakan Wickremesinghe’nin özel konutu önünde toplanarak evi ateşe verdi. Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, "Protestocular zorla Başbakan Ranil Wickremesinghe’nin özel konutuna girdi ve konutu ateş verdi" denildi.

Göstericiler Devlet Başkanı'nın istifasını istiyor

1948’de İngiltere’den bağımsızlığını kazanmasından bu yana en kötü ekonomik krizin görüldüğü Sri Lanka’da hükümetin yeterli dövize sahip olmaması nedeniyle gıda, akaryakıt sıkıntısı ve günde 13 saate varan elektrik kesintileri yaşanıyor. Temel ihtiyaç maddelerine erişemeyen ve ekonomik krizi protesto eden göstericiler, ekonomiyi iyi yönetemediği gerekçesiyle Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa’nın istifasını talep ediyor. Rajapaksa ise istifa etmeyi reddediyor.

Vurma emri verilmişti

Gösterilerin şiddet olaylarına dönüşmesi nedeniyle muhalefetin artan baskısının ardından 9 Mayıs’ta Başbakan Mahinda Rajapaksa istifa etmişti. Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa, boşalan başbakanlık koltuğuna Wickremesinghe’yi atamıştı. Sokağa çıkma yasağı ilan edilen edilen ülkede orduya, ’kanunları çiğneyenlerin, yağma ve vandallık yapanların görüldüğü yerde vurulması’ emri verilmişti.

Sri Lanka hükümeti mayıs ayında Uluslararası Para Fonu’ndan (IMF) yardım talep etmişti. Ülke yönetimi, IMF ile kurtarma paketine ilişkin yürütülen müzakerelerin sonucunu bekleyene kadar bu yıl geri ödenmesi gereken milyarlarca dolarlık dış borcun ödemesini askıya aldığını duyurmuştu. Ülkenin 2026 yılına kadar yıllık ortalama 5 milyar dolar ödeme yapması gerekiyor.

İstifasını duyurmuştu

Protestocuların başkanlık konutunu basmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Başbakan Wickremesinghe, "Tüm vatandaşların güvenliği dahil olmak üzere, hükümetin sürekliliğini sağlamak için parti liderlerinin bütün partilerin katılımıyla kurulacak bir hükümet konusundaki tavsiyesini kabul ediyorum. Bunu kolaylaştırmak için de istifa edeceğim" demişti.