Ülkede korkunç patlama! 2 bin 800 kişi tahliye edildi
Endonezya'nın doğusunda Ili Lewotolok Yanardağı'nda yeni bir patlama meydana geldiği bildirildi.
Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletinin Lembata Adası'nda bulunan yanardağdaki patlama ile 4000 metre yükseğe kül püskürdüğü duyuruldu.
Afet Zararları Azaltma Ajansı Sözcüsü Raditya Jati, yanardağ eteklerindeki 28 köyden 2 bin 800 kişinin tahliye edildiğini, patlamada ölen ya da yaralanan olmadığını bildirdi.
Ulaştırma Bakanlığı, bölge için uçuş uyarısı yayımlandığını, adanın birçok bölgesine kül yağdığından yerel havaalanının kapatıldığını belirtti.
Ili Lewotolok Yanardağı'nda 27 Kasım tarihinde de patlama olmuştu.
Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi (PVMBG), patlamada püsküren kül ve dumanın yanardağ kraterinden 500 metre yükseğe ulaştığını kaydetmişti.
"Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da 127 aktif yanardağ bulunuyor.