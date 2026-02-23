Ortalık fena karışacak! CHP'de 'yeniden Kılıçdaroğlu' toplantısı!

Gazeteci ve CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş, Ankara kulislerini karıştıran bir iddia ortaya attı. Yarkadaş’a göre aralarında 13 mevcut CHP milletvekilinin de bulunduğu 42 isim, başkentte 6 buçuk saat süren kritik bir toplantı yaptı. Toplantıda partinin gidişatının masaya yatırıldığı ve Kemal Kılıçdaroğlu’na duyulan ihtiyacın dile getirildiği öne sürüldü. Yarkadaş, buluşmayı “parti içi muhalefet açısından önemli bir adım” olarak değerlendirdi.

Gazeteci ve CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Bugün Ankara önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı. CHP’li mevcut 13 milletvekili, 13 eski milletvekili, 3 eski il başkanı, 3 eski PM üyesi ve bazı belediye başkanları yaklaşık 6 buçuk saat süren bir toplantı yaptı. Edindiğim bilgiye göre; 42 kişinin katıldığı toplantıda partinin gidişatı, yapılması gerekenler, yaşanan sorunlar ve çözüm yolları masaya yatırıldı" dedi.

"Kemal Kılıçdaroğlu’nun bilgi ve deneyimine olan ihtiyaç dile getirildi"

Yarkadaş, şöyle devam etti:

"Toplantıda söz alan katılımcılar, CHP’nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bilgi ve deneyimine olan ihtiyacı da dile getirdi. Bu tür toplantıların daha sık düzenlenmesi ve yaygınlaştırılması gerektiğini de belirten katılımcılar sonraki buluşmanın İstanbul’da yapılabileceği konusunda uzlaştı. Aralarında CHP’den hukuksuz bir şekilde ihraç edilen partililerin de olduğu toplantıya ilişkin Kılıçdaroğlu’na da bilgi verilmesi bekleniyor. Bu toplantı CHP’nin parti içi muhalefeti açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. CHP’liler CHP’ye sahip çıkıyor ve partinin yolsuzluk iddialarına “kalkan” olmasından duydukları rahatsızlığı dile getiriyor."