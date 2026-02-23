Diyanet'ten ‘Sanal bahis ve şans oyunları’ açıklaması: Kesinlikle haram! Uzak durun

Dijitalleşme dünya genelinde her yaş grubunu etkisi altına alırken özellikle çocuklar ve gençler üzerindeki etkisi ise her geçen gün daha da artıyor.

Dijitalleşmeyle birlikte gerçeklik algısı parçalanırken kişiler gerçek dünya ile sanal dünya arasındaki farkı da kaybediyor. İnsanlar vaktinin çok önemli bir kısmını artık dijital platformda harcıyor. Bu platformlar bazı imkan ve fırsatlar gibi çeşitli tehdit ve riskleri de beraberinde getiriyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İhsan Çapcıoğlu dijitalleşmenin artmasıyla birlikte son dönemde Türkiye’nin de başının belası haline gelen sanal bahis, şans oyunları ve kumar konusunda net uyarılarda bulundu.

Çapcıoğlu, “Yapılan bir araştırmaya göre gençlerin yüzde 80'i bu tür içeriklere maruz kalıyor. Ancak İslam'a göre kişinin kendi emeğinin karşılığında kazandığının dışındaki kazançlar helal değildir. Her türlü haksız kazanç dinimizde yasaklanmıştır. Eğer bir yerde meşru kazanç, emek yoksa, bu yönde bir gayret söz konusu değilse elde edilen kazanç da helal değildir. Kumarda birileri kazanınca birileri de kaybediyor. Kişi kazandığında birini mağdur ediyor, kaybettiğinde kendisi mağdur oluyor. Yani her türlü bir tarafın mağdur olduğu bir ilişki söz konusu. Sanal ortamlardaki bu tür kazançlar her gün birilerinin mağduriyetiyle sonuçlanıyor. Hem ekonomik hem de sosyal anlamda mağduriyet üretiyor. Bireyin hem akıl sağlığını hem ruh sağlığını hem de sosyal sağlığını büyük ölçüde etkiliyor. Bir taraftan da aileler dağılıyor, insanlar işlerini kaybediyor. Bu yüzden insanlarda helal kazanç bilinci oluşturmak ve emekle kazanç arasındaki bağlantıyı doğru şekilde kurmaları noktasında yardımcı olmamız gerekiyor. Sanal bahis yoluyla elde edilen kazanç haramdır, inancımızda yasaklanmıştır."

Din şuralarının 7'ncisini geçen yıl düzenlediklerini anımsatan Çapcıoğlu, "Şurada üst başlığımız 'Dijitalleşen Dünyada Diyanet Hizmetleri' idi. Altta da etkililik, sürdürülebilirlik ve verimlilik kavramlarını tartışmıştık. İletişimciler, yapay zeka verisi üreten mühendisler, nörobilim alanında çalışan doktorları davet ettik. Özellikle bu tür sosyal sorunlarla ilgili neler yapılabileceğini masaya yatırdık. Birtakım projelerin gelecekte uygulanması için kararlar aldık." açıklamasını yaptı.

Diyanet'in başta sanal ortamlardaki bahis, kumar ve şans oyunları olmak üzere dijital ortamlarda bağımlılık yapan içeriklere karşı önleyici birtakım tedbirler aldığını bildiren Çapcıoğlu, "Özellikle kamuya açık ortamlarda yapılan vaazlarda, cuma hutbelerinde bu konu daha çok gündeme getiriliyor. Diyanet radyomuzda 'Bağımlılıktan Özgürlüğe' konulu bir program yapıyoruz. Kamuoyunu bilinçlendirmek için dijital platformları da etkili bir şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Televizyonda, sosyal medya ortamlarında içerik üreterek bu bilinçlendirme faaliyetlerine katkıda bulunmaya gayret ediyoruz. Kamuoyunu bilinçlendirmek için Yeşilay ile birlikte çalışıyoruz." dedi.

Sanal bahsin Dünya Sağlık Örgütü tarafından davranışsal bağımlılıklar kategorisine alındığını aktaran Çapcıoğlu, "Kişinin davranışlarını yönetmesi, hayata etkin şekilde katılması, kendiyle, toplumuyla, inancıyla, değeriyle barışık bir hayat sürdürmesi konusunda çok büyük bir engel oluşturuyor. Dolayısıyla bu çok büyük bir sosyal sorun ve gittikçe katlanan bir sorun alanına dönüşüyor. Bununla etkin mücadele için hem kamunun hem özel sektörün hem de tek tek tüm vatandaşların bilinçlendirilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.