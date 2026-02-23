  • İSTANBUL
Macaristan'dan AB'ye veto: Ukrayna yardımı askıya alındı!
Dünya

Macaristan’dan AB’ye veto: Ukrayna yardımı askıya alındı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Macaristan’dan AB’ye veto: Ukrayna yardımı askıya alındı!

Macaristan, Avrupa Birliği'nin Ukrayna için hazırladığı devasa mali destek paketini veto ederek Brüksel’i köşeye sıkıştırdı. Başbakan Viktor Orban, Drujba boru hattı krizi çözülene kadar ne yardımlara ne de yeni yaptırımlara geçit vermeyeceklerini ilan etti.

Avrupa Birliği'nin Ukrayna'nın 2026 yılındaki askeri ve ekonomik bekası için planladığı 90 milyar euroluk kredi paketi, Macaristan’ın vetosuna takıldı.

Financial Times’ın haberine göre, oy birliği gereken bu dev bütçe, Budapeşte yönetiminin enerji güvenliği gerekçesiyle bloke edildi.

Denize kıyısı olmayan ve enerji arzında Rusya’ya mahkum olan Macaristan, Ukrayna üzerinden gelen petrol sevkiyatının kesilmesine karşı sert bir diplomasi savaşı başlattı.

ORBAN’DAN UKRAYNA’YA ÜÇLÜ AMBARGO: "PETROL YOKSA YARDIM DA YOK"

Başbakan Viktor Orban, Drujba petrol boru hattının kapatılmasına sessiz kalmayacaklarını belirterek Ukrayna’ya karşı radikal kararlar aldıklarını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Orban; petrol sevkiyatı normale dönene kadar Ukrayna’ya dizel yakıt gönderilmeyeceğini, askeri yardımların reddedileceğini ve AB’nin 20. yaptırım paketinin kabul edilmeyeceğini açıkça ifade etti. Budapeşte, Kiev yönetimini petrol sevkiyatını siyasi bir koz olarak kullanmakla suçlarken, Avrupa bütçesinde krizin boyutu büyüyor.

DRUJBA HATTI KRİZİ BÜYÜYOR: BUDAPEŞTE VE BRATİSLAVA TEK VÜCUT

Macaristan ve Slovakya için hayati önem taşıyan Drujba boru hattına Ocak ayında yapılan saldırı, bölgedeki enerji dengelerini altüst etti.

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, petrol akışı yeniden tesis edilene kadar AB bütçesinden tek bir euro çıkmasına izin vermeyeceklerini tescilledi.

Belçika’nın dondurulmuş Rus varlıklarına yönelik itirazının ardından AB’nin elindeki tek seçenek olan bütçe planı da Macaristan’ın bu inadı yüzünden büyük bir belirsizliğe sürüklenmiş durumda.

 

