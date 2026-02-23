  • İSTANBUL
Yaşam Bu kadarına da pes artık! Trafik magandası havaya ateş açtı
Yaşam

Bu kadarına da pes artık! Trafik magandası havaya ateş açtı

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Denizli’de otomobil içerisinden havaya ateş açan ve polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan aday sürücü, uzun süren kovalamacanın ardından yakalandı. Uyuşturucu etkisinde araç kullandığı belirlenen sürücünün ehliyeti daimi olarak iptal edildi.

Denizli’de bir sürücü trafikte havaya ateş açıp herkesin canını tehlikeye attı.

 

Otomobil içerisinden silahla havaya ateş açan sürücü, polis ekiplerinin takibi sonucu yaşanan kovalamacanın ardından yakalandı. Araçtan atıldığı değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirilirken, sürücü hakkında adli işlem başlatıldı. Edinilen bilgilere göre, 21 Şubat 2026 günü saat 22.20 sıralarında Denizli’de bir sürücünün otomobil içerisinden silahla havaya ateş ettiği ihbarı yapıldı. İhbar üzerine Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçerek şüpheli aracı kısa sürede tespit etti. Polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan sürücü, aracıyla kaçmaya başladı. Polis ile şüpheli sürücü arasında uzun süre kovalamaca yaşandı. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu araç durdurularak sürücü yakalandı. Yapılan incelemelerde sürücünün aday sürücü olduğu tespit edilirken, uyuşturucu madde etkisinde araç kullandığı belirlendi. Bu kapsamda sürücünün ehliyeti mevzuat gereği daimi olarak iptal edildi.

 

Öte yandan kovalamaca sırasında araçtan atıldığı değerlendirilen yaklaşık 5 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli sürücü hakkında adli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

