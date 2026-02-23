Kanada'da 35 milyon dolarlık Türk İlacı krizi!

Türkiye’den Kanada’ya gönderilen çocuklara yönelik ağrı kesici şurupların yaklaşık yarısı, uygun kullanım alanı bulunamadığı gerekçesiyle imha edildi. Alberta Health Services, 700 bin şişe ilacın çöpe gitmesinin yanı sıra ciddi depolama ve imha giderleriyle de karşı karşıya kaldı.

Kanada'nın batısındaki Alberta eyaletinde, Türkiye'den ithal edilen ilaçların çöpe gitmesi gündeme bomba gibi düştü. Ülkeye getirilen çocuklara yönelik ağrı kesicilerin neredeyse yarısı, son kullanma tarihine dek uygun bir kullanım sahası bulunamadığı için imha edildi. Toplam piyasa değeri 35 milyon doları bulan ilaçların ziyan olması, eyalet siyasetinde sert tartışmaları da beraberinde getirdi.

Ülke genelindeki ibuprofen tedarik sıkıntısı sebebiyle getirtilmişti

Alberta Sağlık Hizmetleri'nin (AHS) açıklamasına göre, 2023 senesinde Alberta eyaletine getirilen çocuk ilaçlarının yaklaşık yüzde ellisi, farklı ülkelere bağışlama çabaları da sonuçsuz kaldı. 2022 yılında talep edilen beş milyon şişelik siparişin dörtte birine denk gelen 1,4 milyon şişe, eyalete 70 milyon dolarlık bir maliyetle ulaştı. Eyalet yönetimi söz konusu ürünleri, 2023 yılında Türkiye merkezli Atabay İlaç firmasından teslim almıştı. Bu ithalat hamlesi, Kanada çapında baş gösteren asetaminofen ve ibuprofen eksikliğinin hemen ardından hayata geçirilmişti.

Şişelerin teslimat sürecinin ardından AHS, elde kalan çocuk ağrı kesici ve ateş düşürücülerinin ihtiyaç sahibi ülkelere hibe edilmesi amacıyla 2025 yılının ortalarına doğru Kanada merkezli Health Partners International (HPIC) kuruluşuyla bir mutabakata vardı. Ne var ki, bu ilaçların yalnızca yarısı bağışlanabildi. Son kullanma tarihi 2026'da dolacak olan geri kalan yaklaşık 700 bin şişe ise Swan Hills Tedavi Merkezi'nde imha edildi. Üstelik bu imha işleminin maliyeti yaklaşık 718 bin doları buldu.

Konuya ilişkin bir değerlendirme yapan AHS sözcüsü Kristi Bland, şu ifadelere yer verdi:

"HPIC (Health Partners International), geriye kalan ilaçları bağışlanması konusunda çeşitli engellerle karşılaştı. Bu engellerin temelinde ilaçların 2026 başlarındaki son kullanma tarihi ile ürünleri ihtiyaç sahibi bölgelere ulaştırmanın yarattığı lojistik zorluklar yatıyordu. Kalan stokları bağışlamak adına tüm yollar denendikten sonra, elden çıkarılamayan kısımlar imha edildi. Tarihi geçmiş ilaçların imhası sıra dışı bir durum olmasa da AHS (Alberta Sağlık Hizmetleri) israfı olabildiğince azaltmak amacıyla imha edilecek miktarı sınırlandırmaya yönelik planları devreye soktur."

Muhalefet kanadı eyalet hükümeti hakkında soruşturma talep ediyor

İmha edilen ilaçlarla ilgili sorgulamalar sadece ilaçların ziyan olmasından ibaret değil:

Depolama maliyeti: İlaçların 2023'ten 2025'e kadar uzanan iki yıllık süreçteki depolama masrafının 478 bin dolara ulaştığı tahmin ediliyor.